Poseidon, "arma apocalipsei", un nou eșec al armatei ruse. Testarea, amânată din cauza unor probleme tehnice

Poseidon, "arma apocalipsei" a Rusiei, are probleme tehnice.

După retragerea trupelor din Herson, Rusia are parte de un nou eșec rușinos. Armata rusă a vrut să testeze celebra "armă a apocalipsei", însă nu a reușit, din cauza unor probleme tehnice, transmite Realitatea Plus. Este vorba despre o torpila nucleară cunoscută sub numele de Poseidon și care este transportată de submarinul nuclear Belgorod.

Reamintim că la începutul lunii octombrie, submarinul nuclear K-329 Belgorod a dispărut de la baza sa și a fost mobilizat în Oceanul Arctic, pentru a testa, cel mai probabil, noua torpilă nucleară. Testele nu au decurs, însă, așa cum spera marina rusă. Potrivit unui raport al serviciului de investigație din Congresul SUA, "arma apocalipsei" nu va putea fi folosită până în 2027. Inclusiv agenția rusă de știri TASS informa în 2018, că sistemul Poseidon nu va fi inclus în programul național de armament, până atunci.

Submarinul "apocalipsei", cel mai mare construit în ultimii 30 de ani. Poate provoca un "tsunami radioactiv"

Forțele Navale ale Rusiei au primit un submarin al "apocalipsei" echipat cu torpile nucleare "de mărimea unui autobuz școlar", atât de puternic încât ar putea provoca un "tsunami radioactiv", scria Daily Mail în luna iulie.



Submarinul Belgorod, cu o lungime de 184 de metri și o greutate de 30.000 de tone este cel mai mare submarin construit în ultimii 30 de ani. Pe el pot încăpea șase drone nucleare Poseidon lungi de 24 de metri, înarmate cu o sarcină utilă nucleară de până la 100 de megatone, relatează US Naval Institute News.



Aceste arme fără pilot ar putea produce un tsunami de până la 500 m înălțime și sunt construite pentru a provoca o contaminare radioactivă "devastatoare" pe scară largă, asemănătoare unei bombe cu cobalt.

Torpilele Poseidon sunt concepute pentru a provoca „distrugerea” orașelor de coastă importante din punct de vedere economic, „creând zone largi de contaminare radioactivă, făcându-le inutilizabile pentru activități militare, economice sau de altă natură pentru o lungă perioadă de timp”, potrivit unui document rusesc scurs în presă, tradus de BBC în 2015.

Torpilele Poseidon ar distruge coasta SUA cu un tsunami gigantic și precipitații radioactive

De asemenea, a fost dezvăluit că arma are o rază de acțiune de mii de mile. O focoasă de această dimensiune ar distruge coasta SUA cu un tsunami gigantic și precipitații radioactive, iar experții militari ruși au sugerat că scurgerea documentului din 2015 a fost un avertisment pentru SUA.



În mai 2020, agenția de știri rusă TASS a raportat că sarcina utilă ar putea fi de până la două megatone pentru a "distruge bazele navale inamice" și are o adâncime de operare de peste 1 km. Comandantul șef al marinei ruse Nikolay Tevmenov a declarat, la ceremonia de livrare a submarinului, organizată pe 8 iulie, că acesta va fi folosit pentru "expediții de cercetare și științifice", potrivit TASS.

El a spus: "Submarinul Belgorod deschide noi oportunități pentru Rusia în efectuarea diferitelor cercetări și ajută la efectuarea diverselor expediții științifice și operațiuni de salvare în zone îndepărtate ale Oceanului Mondial".



Nava a fost construită la Șantierul Naval Sevmash din Severodvinsk, cea mai mare întreprindere de construcții navale din Rusia, și a fost livrată pe 8 iulie la sediul Flotei de Nord a Marinei Ruse din Severodvinsk. Predarea către Marina Rusă vine după ce anul trecut au început primele teste pe mare, conform Direcției Principale secrete de Cercetare Submarină, după amenințările cu scufundarea navelor de război britanice și americane în Marea Neagră. Vezi mai mult AICI.

