Portarul Letoniei, la un pas de o accidentare horror în meciul cu Norvegia: Ce urme are! / Video

Portarul Roberts Ozols s-a ales cu arcada spartă la meciul Norvegia - Letonia

În minutul 65 al meciului, norvegianul Elyounoussi a pătruns în careu și a vrut să înscrie din scăriță. Însă mingea l-a lovit în față pe Ozols. Mai mult, portarul leton a fost lovit cu genunchiul și crampoanele de Elyounoussi, care a încercat să sară peste el, pentru a evita ciocnirea, scrie Digi Sport.

VIDEO:

Big chance for Norway!



Mohamed Elyounoussi's effort was just cleared before it went over the line.



Latvia goalkeeper Roberts Ozols suffered a bad cut in the incident.#NORLAT | #WCQ pic.twitter.com/BD0ACgs9BR November 13, 2021

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Rihards Matrevics gets ready, but Roberts Ozols can continue the game. <a href="https://t.co/lliaSMnCXP">pic.twitter.com/lliaSMnCXP</a></p>— ???????? footy in English. (@LV_footballnews) <a href="https://twitter.com/LV_footballnews/status/1459588250331500551?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Cum i-a îndeplinit Ronaldo visul unei fetițe care a invadat terenul pentru a primi tricoul lui. Ce le-a spus stewarzilor care au prins-o / VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unui gest frumos, uman, după meciul cu Irlanda din preliminariile CM 2022.

O fetiță irlandeză și-a împlinit visul după ce a pătruns ilegal pe suprafața de joc a stadionului din Dublin, la finalul meciului Irlanda - Portugalia. Addison Whelan a primit tricoul idolului ei, Cristiano Ronaldo.

Fetița, în vârstă de 11 ani, a ajuns pe prima pagină a publicațiilor după ce a intrat pe teren la finalul meciului și s-a îmbrățișat cu starul portughez.

'Le-a zis să mă lase în pace'

'Am fost amendată, dar nu e o problemă, o va plăti tata! Am sărit gardul, eram în rândul al doilea. Am reușit să trec și apoi am fugit spre teren, urmărită de stewarzi. Apoi, am văzut alți doi care veneau dintr-o parte, dar am continuat să alerg. Și am început să țip, să strig numele lui Cristiano Ronaldo. Iar el era cu spatele la mine, s-a întors și le-a zis să mă lase în pace.

"Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta!"

Eu tot îi strigam numele, el s-a apropiat. Eram deja panicată, plângeam și și i-am spus: "Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta! Tata a fost șocat să vadă ce se petrece', a spus fetița de 11 ani.

Cristiano Ronaldo a reușit să o liniștească pe fetița care joacă și ea fotbal. Addison Whelan s-a întors la locul ei din tribună, fiind extrem de mândră și fericită pentru cadoul primit de la starul portughez. Vineri, The Irish Sun anunță că fetița nu va mai fi amendată după gestul său de a invada terenul de joc. Vezi video aici!