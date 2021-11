Pornind de la conferința lui Rădoi, Alfred Bulai are un mesaj pentru politicieni: Cenușă în cap!

„A fost meciul de fotbal România - Islanda, eram cât pe ce să-i batem, evident că nu am făcut acest lucru și probabil că nu ne putem califica pentru baraj. La un post de televiziune, a fost făcut albie de porci Rădoi. Vine conferința de presă a lui Rădoi și face ceva opus total stilului său! De obicei, el spunea că a jucat, totuși, bine, că este mulțumit de echipă, deși nu a bătut... Adică toate erau foarte românești, ca-n politica românească. Și acum a venit și și-a pus cenușă în cap, a zis e vina mea, am greșit, cred că am greșit acolo, stau cu voi de vorbă cât este nevoie. Transparență totală. A spus o groază de lucruri. Chiar a ținut mult conferința de presa. Reacția oamenilor din studio a fost extraordinar de bună, foarte frumos a răspuns, cea mai bună conferință. Și aveau dreptate! Când vii și ești transparent, corect, recunoști anumite lucruri, dintr-o dată, ai o surpriză tu ca cetățean și zici, hai, poate suntem pe drumul cel bun!”, a spus Alfred Bulai în cadrul emisiunii „Nod în papură” de la DCNewsTV.

„Poți să ai în politică și asemenea comportamente, în care să vii și să recunoști public niște lucruri. Dacă mă intoxici cu niște chestii care sunt evidente când tu lupți pentru putere și îmi spui că lupți pentru cetățeni.... astea sunt glume!”, a mai spus Alfred Bulai.

Alfred Bulai: O alianță PSD - PNL nu este contra naturii

Reprezentanţii PNL, PSD şi UDMR discută, sâmbătă, despre punctele din programul de guvernare la care nu s-a ajuns la o concluzie favorabilă până acum. „Discuția reală între ei este despre putere, cine va gestiona puterea”, a spus, tot la DCNewsTV, sociologul Alfred Bulai.

„Discuția despre program (n.r. programul de guvernare) este o glumă. Discuția, acum, reală între ei este despre putere, adică cine va gestiona puterea, despre cum controlăm o parte din ministere sau din ministerele esențiale și cum vom avea controlul pe modul în care sunt gestionați banii. Despre asta este vorba! În rest... absolut nimic! Totul este legat, pur și simplu, de controlul puterii. Clar, avem două tabere foarte clare”, a spus Alfred Bulai în cadrul emisiunii „Nod în papură” de la DCNewsTV. „Discuțiile din acest moment nu sunt ca să găsească un acord, ci ca să gestioneze raporturile de putere dintre ei”, a subliniat acesta.

„În principiu, o alianță PSD - PNL nu este contra naturii, așa cum zice lumea, în sensul în care se aseamănă din multe puncte de vedere, au interese comune. (...) Vreau să spun că există o istorie”, a continuat acesta.