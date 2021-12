Poreclele "rușinoase" pe care le avea Gina Pistol la începutul carierei: Dădeam de pământ cu bărbații care făceau glume misogine și erau nesimțiți

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute și iubite vedete din România și nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare.

Prezentatoarea "Chefi la Cuțite" și "Asia Express" a cunoscut celebritatea pe vremea când avea doar 20 de ani, atunci când a luat decizia de a poza pentru revistele de adulți.

Gina Pistol a povestit că a trecut prin momente dificile din cauza bărbaților misogini, care nu o luau în serios, dar și că numele ei de familie stârnea o mulțime de glume. Astfel, potrivit ei, nu a scăpat de anumite porecle.

Ei bine, Ginei Pistol i se spunea "Mitralieră", "Pușcă" sau "Kalașnikov".

"Când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ"

Gina Pistol a trecut prin multe greutăți în viață, dar a demonstrat întotdeauna că este o femeie puternică.

Iubita lui Smiley provine dintr-o familie modestă din județul Teleorman, iar după absolvirea Școlii de Arte și Meserii, s-a angajat ca vânzătoare la un chioșc din Roșiorii de Vede. Drama cea mare a trăit-o pe când avea numai șase ani, atunci când părinții ei au decis să divorțeze, ea fiind nevoită să se ocupe de fratele ei mai mic, pe nume Paul.

"Crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, bărbații mă tratau… Mai ales după ce am apărut în revistele alea. Am auzit atâtea glume proaste și când am crescut și am început să dau cu ei de pământ când ceva nu-mi convenea, că pot să fiu și genul ăsta.

Când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ", a dezvăluit Gina Pistol, în cadrul podcastului lui Mihai Morar, "Fain și Simplu".

Gina Pistol, stâlp al casei de la o vârstă fragedă

"Avem o relaţie foarte frumoasă. Îmi iubesc familia foarte mult. Am făcut şi aş face orice pentru fratele meu, pentru cei dragi. Încă de la o vârstă foarte mică am fost stâlpul casei, mi-am asumat rolul ăsta. Se spune că nici o frunză nu cade acolo unde nu trebuie. Tot ce am experimentat în trecut m-a făcut omul care sunt acum. Iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscătoare", a declarat Gina Pistol, în urmă cu mai mult timp, citează playtech.ro.

"Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. Pentru mine, cuvântul tată nu înseamnă nimic. Tata ne-a iubit mult pe mine şi pe fratele meu. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta", completa Gina Pistol.

"Porecla" inedită pe care i-a pus-o Gina Pistol fiicei sale, Josephine

Acum, Gina Pistol pare să fie împlinită, având o fetiță minunată, alături de Smiley.

Proaspăta mămică o surpinde pe fiica sa ori de câte ori are ocazia în cele mai haioase momente. În urmă cu ceva timp, prezentatoarea TV a făcut un videoclip în care micuța dă din picior agitată, iar hăinuța pe care o poartă creează un efect amuzant. Mai mult, Gina Pistol nu a putut să nu observe că Josephine este plină de energie în orice moment.

Pe lângă videoclipul drăgălaș cu micuța Ginei Pistol, fanilor le-a atras atenția felul în care prezentatoarea TV o alintă pe fiica sa. Aceasta îi spune "Happy Feet", adică "Picioare vesele" pentru că ea "nu obosește niciodată".