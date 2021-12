Câți bani a primit Gina Pistol pentru a poza goală: Florin Călinescu a fost împotriva ei. A venit de pe stradă

Gina Pistol se află printre cele mai iubite vedete din România și este cunoscută de publicul larg de ani de zile.

Ei bine, intrarea Ginei Pistol în showbiz a fost în urmă cu 18 ani, când a pozat în revistele pentru adulți. Aceasta a fost aleasă în urma unui casting desfășurat la Teatrul Giulești din București și singurul care i-a ghicit potențialul a fost șeful revistei din România.

"Toată lumea, inclusiv Florin Călinescu, a fost împotriva ei, preferând o fată mult mai provocatoare. M-am opus din răsputeri şi, până la urmă, mi-am impus punctul de vedere. Gina a plâns, de emoţii, la primul pictorial.

Altă dată, la o deplasare la Herculane, în hotel era şi o echipă de fotbal, aflată în cantonament. Au înnebunit-o cu telefoanele în cameră, aşa că, până la urmă, am făcut schimb de camere şi am început eu să răspund la telefon. Dezamăgiţi, fotbaliştii au renunţat să mai sune după cinci minute. Cu altă ocazie, mergând cu Gina la Cluj, a scăpat şoferul de confiscarea permisului, coborând din maşină şi dând un autograf pe carnetul de amenzi al poliţistului.

Gina Pistol a venit de pe stradă, aflase de undeva că sunt stelist și mi-a zis că e iubita unui jucător. Nu a contat asta, dar am luat-o pentru că mi s-a părut Marilyn Monroe a noastră. A luat foarte puțin, până în 1.000 de dolari", a declarat Silviu Dan Boerescu, într-un interviu mai vechi pentru click.ro.

Cât câștigă Gina Pistol și Smiley

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai solide cupluri și anul acesta au devenit părinți pentru prima dată, având o fetiță pe nume Josephine Ana.

În timp ce Gina Pistol lucrează la Antena 1, Smiley lucrează la PRO TV, iar salariile pe care le încasează sunt uriașe.

Potrivit cancan.ro, pentru prezentări mondene și diverse, onorariul lui Smiley ar fi undeva între 6 – 7.000 de euro, în funcție de durată și complexitate, iar pentru o nuntă, artistul cere 7.000 de euro.

În schimb, cine-și dorește să o aibă pe Gina Pistol ca gazdă la o petrecere corporate, trebuie să scoată din buzunare 1.000 de euro.

Mai mult decât atât, Gina Pistol s-a bucurat de un real succes cu proiectele sale de la Antena 1, "Chefi la Cuțite" și "Asia Express". Potrivit sursei citate, doar pentru proiectul Asia Express, Gina Pistol putea încasa 15.000 de euro pe sezon, iar pentru Chefi la cuțite o sumă similară.

Pe lângă emisiunile la care participă, Smiley și Gina Pistol câștigă și din mediul online, dar și din alte contracte de imagine.

Invitată în podcastul de pe Youtube a lui Speak, îndrăgita prezentatoare TV a vorbit despre schimbările prin care a trecut din momentul în care a aflat că este însărcinată și după ce a devenit mamă. Vedeta a dezvăluit că s-a bucurat de perioada petrecută alături de fiica sa, Josephine, dar a recunoscut că a avut parte și de momente grele.

Prezentatoarea spune că nu are foarte mult timp liber în timpul săptămânii și uneori are senzația că rămâne cu lucrurile neterminate. În plus, ea a spus că are cinci ore libere pe săptămână, atunci când o prietenă stă cu micuța Josephine, dar din cauza traficului infernal din Capitală, acele ore i se par insuficiente.

"Am 5 ore libere pe săptămână, pentru că atunci vine o prietenă să ne ajute. Rămâne ea cu Josephine, timp în care eu mă duc și îmi fac cumpărăturile, schimb contractele care expiră. Imaginează-ți că numai 2 ore le petrec pe drum. E greu fără ajutor, plus că e și primul, mai ales dacă ai și alte campanii cum avem noi", a declarat Gina Pistol.

Gina Pistol a mai spus și că Smiley a făcut tot posibilul să o ajute cu micuța Josephine și că și-a luat câteva săptămâni libere în momentul în care a devenit tată, însă, la un moment dat, a fost nevoit să revină la contractele pe care le avea de onorat. Acela a fost unul dintre cele mai critice momente pentru Gina, deoarece avea parte de mici atacuri de panică sau anxietate.

"Andrei a fost de mare ajutor, ne ajutam unul pe altul cu fetița. După care a fost nevoit să plece. Când pleca Andrei dimineața aveam o stare de anxietate. El pleca la muncă ghiocel și se întorcea zambilă. Știi cât de frustrant e pentru o femeie să vezi că partenerul își continuă viața liniștit? (...) Eu m-am bătut cu pumnii în piept și am zis că pot să o cresc singură. O lună mai târziu îi ziceam lui Andrei (n.r Smiley) că dacă nu luăm o bonă în curând mă ia capul. E foarte greu fără ajutor, mai ales dacă ai și campanii cum avem noi. Pentru mine spălatul părului și aranjatul e un lux", a mai spus ea.

"Eu încerc să o adorm de pe la ora 19.30. De la ora 21 apuc să îmi fac și eu un duș, să mă dau cu o cremă pe față, să mănânc ceva. Mă pun în pat când ajunge și Andrei și ne uităm la două episoade de la un serial. Am adormit pe la 1. Fiica mea s-a trezit astăzi pe la ora 4.30 și m-a luat de nouă. Nu am știut ce mi se întâmplă. Avea chef de joacă, de vorbă, după nu avea chef de nimic. Mi-a luat două ore să o adorm. La 6.30 m-am pus în pat și a început pisoiul să miaune. Sunt leșinată", a povestit Gina despre o zi din viața ei.

Andreea Raicu a fost de-a lungul anilor protagonista mai multor pictoriale incendiare în care a renunțat parțial la haine.

Cu toate că imaginile cu ea au fost mereu apreciate de public, vedeta a refuzat categoric să se dezbrace complet, indiferent de ofertele pe care le-a primit și de onorariul fabulos care i s-a propus.

Recent, invitată în emisiunea "La Măruță" de la PRO TV, Andreea Raicu a dezvăluit toate aceste lucruri, de ce a refuzat și care a fost suma care nu i-a schimbat opiniile.

”100.000 de euro este suma care mi s-a oferit ca să apar în Playboy. Și m-am gândit că dacă pozez nu m-aș fi simțit confortabil apoi”, a dezvăluit Andreea Raicu.