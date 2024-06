Poluarea intensă a Bucureștiului noaptea. Gabriela Firea acuză o dublă măsură: A existat o presiune publică majoră

”Susțin „Pactul de mediu pentru un oraș bun de trăit”, propus de Platforma de mediu pentru București și Platforma civică ”Împreună pentru Centura Verde”, vocea a 220 de organizații, grupuri civice de mediu și persoane publice și voi veni cu răspunsuri concrete la întrebările societății civile. Le propun tuturor candidaților la Primăria Capitalei, să agreăm asupra a 3 priorități pentru reducerea poluării în București, care să fie urmate, nu să rămână doar declarații de bune intenții, indiferent cine va fi viitorul primar.

Evident, ar ajuta mai mult o dezbatere, față în față. Susțin de asemenea modelul de acțiune promovat de Platforma de Mediu și Platforma civică Împreună pentru Centura Verde. Mă refer la efortul pentru a trece de la acțiuni cu impact izolat, la un model de acțiune colaborativ și la impact colectiv pentru problemele de mediu ale Capitalei. Cred că am dovedit asta și în mandatul anterior la Primăria Capitalei și după ce nu am mai fost primar, răspunzând discuțiilor și acțiunilor la care am fost invitată de societatea civilă. Bineînțeles, că acest model de acțiune trebuie extins pe toate problemele Capitalei.

Cred că administrația locală are datoria să acționeze alături de societatea civilă și să implice cetățenii. Și reiau aici, ce am spus tot timpul, că este nevoie de un spirit mai obiectiv și mai puțin politizat al discuției despre problemele Capitalei. E nevoie de mai mult accent pe modul concret în care primarul și echipa sa reușesc să implementeze politicile asumate.

Spun asta din experiență și amintesc momentele din ultimul meu an de mandat, când a existat o presiune publică majoră din cauza poluării intense în anumite nopți. S-a întâmplat același lucru anul acesta, dar nu a mai existat aceeași reacție publică.

E o dublă măsură tocmai din cauza politizării excesive. Chiar și așa, în mandatul meu a fost pentru prima dată când Bucureștiul a avut un plan pentru calitatea aerului, cu proiecte pe termen lung, din care multe au fost oprite în mandatul actualei administrații.

Da, este perfect adevărat ceea ce susține Platforma de Mediu și Platforma civică Împreună pentru Centura Verde, problemele se agravează pentru că autoritățile, companiile și societatea civilă nu lucrează împreună. Haideți, deci, să lucrăm împreună pentru un București mai curat, pentru reducerea poluării!” a scris Gabriela Firea, candidata PSD pentru București, pe Facebook.

Partidul Social Democrat - Organizația Mun. București CMF 21240002

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News