Polonia se revoltă. Cere UE să limiteze sau să blocheze importurile de cereale ucrainene - Video

Furia în creştere în mediul rural din cauza afluxului de cereale din Ucraina dă mari bătăi de cap partidului de guvernământ Lege şi Justiţie (PiS) în acest an electoral, mai ales că baza sa conservatoare de votanţi se află în special în zone rurale şi oraşe mici.



'Cerem folosirea tuturor instrumentelor de reglementare - cote, tarife, care vor limita sau bloca importul de cereale ucrainene în Polonia', a spus Morawiecki într-o conferinţă de presă.



El a afirmat că a convenit împreună cu liderii câtorva state învecinate cu Ucraina să îi scrie preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a cere luarea de măsuri.



Ucraina, unul din cei mai mari exportatori mondiali de cereale, şi-a văzut porturile la Marea Neagră blocate după invazia rusă în urmă cu un an, fiind nevoită să găsească rute alternative de transport prin Polonia şi România, state membre ale UE.



Însă blocajele logistice au făcut ca mari cantităţi de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decât cele produse în Uniunea Europeană, să rămână în ţări central-europene, lovind în preţurile şi vânzările agricultorilor locali.



Declaraţiile lui Morawiecki au survenit în timp ce ministrul agriculturii, Henryk Kowalczyk, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai fermierilor, care au respins ca inadecvat ajutorul de până acum propus de guvern.



'Se cuvin bani pentru fiecare hectar de culturi de cereale, pierderile trebuie acoperite', a declarat Michal Kolodziejczak, fondator al asociaţiei Agrounia, înaintea rundei de discuţii cu guvernul. 'Este nevoie de cel puţin 6 miliarde de zloţi (1,39 miliarde de dolari) pentru a acoperi aceste pierderi', a adăugat el. 'Nu am de gând să plec de aici până când nu vor exista soluţii bune. Poliţia va trebuie să ne scoată afară', a mai spus el.



Cifra invocată de Kolodziejczak este de zece ori mai mare decât programul de ajutor de 600 milioane de zloţi aprobat luni de Comisia Europeană, despre care guvernul polonez spune că va ajuta la compensarea pierderilor înregistrate de fermieri, scrie Agerpres.

WATCH: The Deputy Prime Minister of Poland was hit with eggs and branded a "traitor" by local farmers. pic.twitter.com/vW4dh8OKS9 March 27, 2023

