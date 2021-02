Poliţist ameninţat cu toporul de un bărbat suspect de COVID-19, SUSPENDAT. "Mi-am riscat viaţa, făcându-mi datoria"

"Mi-am riscat viața, făcându-mi datoria. Puteam să fiu mort. Nu a interesat și nu interesează pe nimeni. Nu mi-am auzit măcar o vorbă de bine. Toți s-au îngrijorat de numărul de cartușe pe care le-am tras și de soarta agresorului, care incredibil, este în libertate.", explică agentul, conform unei postări pe Facebook a Sindicatului Poliţiştilor Mihai Viteazul.

Întâmplarea a avut loc în octombrie 2020, când agent şef Cristian Ivancea, din cadrul IPJ Dolj, a intervenit la un apel 112 făcut de un minor care a reclamat că tatăl său l-ar fi agresat fizic. Bărbatul şi familia sa erau în carantină, ca urmare a întoarcerii din Spania.

"Sunt agent șef de poliție Ivancea Cristian Florin și îmi desfășor activitatea în cadrul I.P.J Dolj, Secția 15 Poliție Rurală Filiași, Postul de Poliție Scaești, având funcția de ajutor șef post. Pe lângă funcția pe care o dețin sunt căsătorit și am doi copii în vârstă de 5 ani, respectiv 2 ani.În data de 02.10.2020, în timp ce mă aflam în exercitarea atribuțiunilor de serviciu am fost sesizați prin SNUAU 112 de o persoană minoră din comuna Braloștița, cu privire la aceea că tatăl său a agresat-o fizic. În urma verificărilor efectuate am stabilit că agresorul și familia sa se aflau în carantină ca urmare a întoarcerii din Spania. La fața locului, persoana în cauză a devenit recalcitrantă și violentă verbal, iar in cele din urmă a luat o secure și a ieșit în stradă adresându-mi amenințări și încercând să mă lovească cu securea. Văzând că integritatea corporală și viața mea sunt puse in pericol, am făcut somație legală, respectiv l-am atenționat verbal, apoi am folosit armamentul din dotare, trăgând 2 focuri de avertisment. Întrucât acesta a continuat să se îndrepte cu securea în direcția mea, am tras 2 focuri spre membrele inferioare ale agresorului, lovindu-l de 2 ori in piciorul drept. Am anunțat imediat evenimentul, dar cu toate ca evenimentul a fost filmat de colegul de patrulă cu body-cam-ul din dotare, agresorul nu a fost reținut pentru că se afla în CARANTINĂ și trebuia să-i asigure PAZA LA SPITAL, iar după ce a ieșit din carantină a fost pus sub control judiciar că NU prezenta pericol public, dar stau și mă întreb dacă acesta amenința un procuror sau judecător, aceeași măsură era luată? Sau dacă mă lovea cu securea era lăsat tot în libertate, pentru că se afla în carantină?", se arată în postarea sindicatului.

Superiorii, interesaţi de soarta atacatorului şi de numărul de cartuşe trase

"Imediat după ce am anunțat evenimentul am fost sunați cu privire la cele întâmplate, dar toate aceste persoane ne-au întrebat dacă agresorul este bine și câte focuri cu armamentul din dotare am tras, fără să fim măcar întrebați daca noi suntem bine, sau dacă noi am pățit ceva.

La 3 zile după acest incident, în timp ce mă aflam la domiciliu am fost sunat de un psiholog din cadrul I.P.J. Dolj, pentru a mă consilia, explicându-mi că nu mă pot deplasa la I.P.J. Dolj pentru a discuta, pentru că trebuie să port mască de protecție și după o discuție telefonică de 3-4 minute în care am văzut “implicarea”, am fost de acord să mi se trimită la secție un angajament din care să rezulte că am fost consiliat. Și ce mi s-a părut “normal” e ca nici psihologul nu m-a întrebat dacă sunt bine.

În luna decembrie am scos activitatea și am fost la factorii de conducere și mi s-a spus să-mi fac notă de fundamentare singur și să o trimit la I.P.J.Dolj, dar în luna martie, pentru că acum este prea târziu, iar la salariu de merit este "greu". Am plecat “mulțumit”, zicându-mi că asta e România, dar “mulțumirea” a continuat în data de 09.02.2021... Judecatoria Filiași a dat sentința ---- SUSPENDARE ------

În momentul de față stau și mă întreb de ce agresorul nu a fost arestat preventiv pentru a vedea ce se întâmplă dacă vrei să lovești cu securea un polițist și pentru a-l descuraja pe viitor să comită acest gen de fapte? Cum pot să-mi desfășor activitatea având în vedere că localitatea de unde este agresorul este pe raza mea de competență și la doar 4 km de domiciliul meu? Cum va reacționa data viitoare când o să ne întâlnim, având în vedere pedeapsa “aspră” pe care a primit-o? Mai pot să mă duc la sesizări împotriva acestuia?

Ce se întâmpla daca eu greșeam cu ceva? Mai lucram în poliție? Aaaaaaa, am uitat. Am fost și cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de “purtare abuzivă” și mi s-a dat clasare. În momentul de față, vă întreb, cum pot să-mi desfășor activitatea în siguranță? Ce se întâmpla dacă nu eram atent și nu-mi dădeam seama la timp și eram lovit cu securea, cine îmi creștea copiii sau cu ce mă ajuta instituția în care lucrez de 14 ani și care e motivația să muncesc în continuare, știind că viața mea și a familiei mele e în pericol? ", a mai spus agentul.

