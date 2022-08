Poliția nu le mai face față hoților de mașini din Otopeni: „Ne-au spus că nu au personal, că s-au pensionat mulți, iar angajările sunt blocate”

TVR a difuzat mai multe imagini cu modul în care hoții operează. Aceștia sar gardurile și ies prin porți cu mașinile, în toiul nopții, fără să fie deranjați.

”Au dechis ușa și au scotocit rapid prin mașină. 2 minute le-a luat, apoi au trecut la cealaltă mașină. Mi-au furat o pereche de ochelari”, a declarat Cosmin Poiană, una dintre victime.

”La noi au deschis poarta, au intrat și au stat cam în jur de 2 minute. Nu au furat nimic. După aceea au ieșit unul câte unul, au tras poarta la loc și au sărit la vecinul”, a declarat și Nela Mihai.

”La noi pe stradă e lumină, e aproape ca ziua și ei nici măcar nu au avut niciun stres. Chiar mi se pare ireal. Au sărit în curte, au vărsat niște pahare, dar le-au pus la loc și ne-au lăsat o urmă de nas pe geamul terasei”, spune Alina Voica din Otopeni, pentru TVR.

Oamenii din zona cu pricina dorm cu frică și dau vina pe poliție că nu își face datoria.

”Soțul meu lucrează și de noapte și eu sunt singură cu copiii și, dacă am ajuns în ziua de azi să îmi fie frică să stau cu copiii în casă, nu mi se pare deloc ok. A doua noapte nu am dormit deloc, am stat să păzesc copiii, iar soțul stătea stresat la muncă. Poliția a spus ca au lipsă de personal, că s-au pensionat mulți, iar angajările sunt blocate”, spune Alina Voica.

”Ne e frică nu numai noaptea și ziua pot să intre peste noi în casă”, a completat Nela Mihai.

„Autoritățile române mă fac să mă simt nesigur atâta timp cât mă duc depun o plângere la poliție și îmi spun că au nevoie de mai multe sesizări, îmi spun că au un echipaj pe trei orașe dacă le pot numi așa Otopeni, Tunari și Balotești și nu au ce să facă”, spune Mugurel Doșa din Otopeni

”De când ne-am mutat aici, de 5 luni, nu am văzut niciun echipaj de poliție patrulând”, a adăugat o vecină, Nina Constantin.

IPJ Ilfov a transmis că au fost deschise 3 dosare penale pentru furt și violare de domiciliu și încearcă să prindă făptașii. ”Până la acest moment, la nivelul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizate 3 fapte penale, comise în nopatea de 10/11 august a.c., pe strada 9 Mai din Otopeni, respectiv, o faptă de tentativă la infracțiunea de furt calificat, o faptă de violare de domiciliu și o infracțiune de furt calificat.

Polițiștii efectuează cercetări în toate dosarele de urmărire penală, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor menționate mai sus, urmând ca la finalizarea cercetărilor, dosarele să fie înaintate unității de parchet competente cu propuneri corespunzătoare, în raport cu prevederile Codului de procedură penală și probatoriul ce urmează a fi administrat.

Polițiștii depun toate diligențele procedurale, context în care, desfășoară activități specifice pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale precum și în vederea identificării, depistării și tragerii la răspundere penală a participanților la săvârșirea de infracțiuni”,a declarat pentru TVR Anne-Marie Ciolcă, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov.

Cuplu arestat pentru că a căutat pe Google „cum să deschizi o fereastră încuiată”

În timp ce hoții din România își fac de cap și le râd în nas oamenilor legii, în Marea Britanie un cuplu a fost arestat după ce poliția a descoperit, în istoricul lor, căutări pe Google despre „cum să deschizi o fereastră încuiată”.

Jordan Malcolm-Taylor, în vârstă de 28 de ani, și Nikisha Hosten, în vârstă de 22 de ani, plănuiau să atace proprietatea Virginia WaterSallyreal, în 2020.

Ei au alergat prin curtea din spate, scăpând de echipajul de urmările, dar au fost prinși, între timp, de poliție.

Ofițerii au găsit ulterior un „search” pe internet, în istoricul browserului de pe telefonul unuia dintre ei, care demonstra că inculpații căutau pe Google „ce să faci cu 3 milioane de lire sterline”, „de unde să iei o armă” și „cum să deschizi o fereastră blocată”.

Ambii au fost găsiți vinovați de tentativă de jaf și deținere de imitații de arme de foc, după un proces la Kingston Crown Court.

Aceștia au primit pedepse de condamnare cu executare: 9 ani și 9 luni de închisoare - Malcom-Taylor, în timp ce Hosten a primit 11 ani, scrie The Independent.

