PNRR. Cuc, senator PSD, a atras atenția asupra unei activități a Guvernului despre care spune că ține de „secretomanie”

Răzvan Cuc se referă la Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

„Eu aș fi apreciat foarte mult ca, anul trecut, să discutăm cu toții despre PNRR. După cum știți, a fost ținut la secret, am aflat când s-a făcut o conferință de presă. Poate am fi venit și noi cu niște idei, proiecte. Din păcate, această secretomanie nu a arătat competența unora, ci a arătat indiferența față de proiecte. Vorbim de profesioniști, păi haideți să ne uităm la acei profesioniști. Știți că, anul trecut, de exemplu, în luna septembrie, companiile din Minister nu aveau bugetele aprobate. Acei experți, numiți de unii care acum pozează în eroi... știm foarte bine că erau copii abandonați pe câmp și nici măcar nu știau cum să intervină... Există experți în ministere, problema e că trebuie scoși la lumină și lăsați să lucreze. (...) Pentru a accesa aceste sume colosale din PNRR, am vorbit de atâtea ori, că trebuie modificată legislația, iată că s-a făcut acest pas. E evident că această coaliție are forța politică și determinarea să modifice aceste aspecte pentru implementarea proiectelor”, a spus Răzvan Cuc la DC News și DC Business, în cadrul dezbaterii „Upgrade România: Este nevoie de un pact național de transporturi”.

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026.

PNRR are la bază 6 piloni principali:

Tranziția spre o economie verde;

Transformarea digitală;

Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă;

Coeziunea socială și teritorială;

Sănătate și reziliență instituțională;

Copii, tineri, educație și competențe.

