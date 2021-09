PNL are trei soluții. Orban: Refacerea coaliţiei cu USR-PLUS, guvernarea împreună cu PSD sau opoziţia

Ludovic Orban, președintele PNL, a făcut noi declarații cu privire la tensiunile din coaliția de guvernare și susține că PNL are ”trei soluții”.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Constanţa, că partidul are în momentul de faţă trei variante: refacerea coaliţiei cu USR PLUS, guvernarea împreună cu PSD "pe faţă sau pe spate" sau intrarea în opoziţie, reiterând ideea că cea mai bună soluţie este guvernarea în formula stabilită după alegerile parlamentare, scrie Agerpres.



"Eu spun că varianta a doua înseamnă varianta a treia, numai că nu înseamnă acum. Sigur că nicicând nu trebuie să excluzi în evaluările politice diferite posibilităţi şi alternative care există, dar eu fac politică de 31 de ani. Cel mai mare duşman al României sunt avatarurile Partidului Comunist sub diferitele lor forme, cum s-au numit, FSN, FDSN, PDSR, PSD. Au cultivat iluzii, i-au învăţat pe oameni că pot să primească fără efort, şi-au bătut joc de toate sistemele publice, au menţinut subdezvoltarea în România, au alungat milioane de români afară (...) şi pur şi simplu au fost un rău pentru România. Poate unii îşi imaginează că putem face vreo brânză cu varianta a doua. (...) Nu există alternativă onorabilă pentru noi, nu există altă soluţie decentă care să permită cât de cât să ne atingem obiectivele, decât actuala formulă de guvernare, iar actuala formulă de guvernare nu mai este posibilă cu Florin Cîţu prim-ministru", a menţionat Orban.

Promisiunea PNL înainte de alegeri





El a subliniat că înainte de alegeri liberalii le-au promis oamenilor stabilitate şi creştere economică, dar acum oferă "un spectacol cum nu a mai fost în ultimii 30 de ani", afirmând că e PNL trebuie să fie un partid liber, care ia deciziile singur.



"Noi suntem PNL, noi trebuie să ne luăm deciziile conform aşteptărilor oamenilor care ne susţin, care au avut încredere şi care pot să aibă încredere în noi. Trebuie să ne luăm deciziile noi, acasă la noi, nu să aşteptăm să vină presiuni externe sau să ne impună cineva ce decizii să luăm", le-a transmis Orban liberalilor din Constanţa.



Preşedintele PNL le-a cerut colegilor de partid să voteze după cum le dictează conştiinţa la Congresul partidului de pe 25 septembrie, afirmând că "PNI Anghel Saligny nu reprezintă un cadou pe care îl dă Florin Cîţu primarilor, ci o necesitate de finanţare a proiectelor de infrastructură".