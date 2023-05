PNL - 148 de ani de la înființare. GALERIE FOTO de la Vila Florica, Conacul Brătienilor

Pentru a doilea an consecutiv, liberalii au ales Conacul Brătienilor pentru această manifestare. De la primele ore ale dimineții, pe platoul din fața conacului au început să vină membrii marcanți ai partidului, culminând, la orele 9:00 cu sosirea premierului Nicolae Ciucă, a vicepreședintelui interimar al Senatului, și președinte al organizației PNL Argeș, Alina Gorghiu, alături de Lucian Bode – secretar general al PNL și ministrul Internelor a vicepreședinților PNL, dar și a primarilor liberali din județul Argeș. Înainte, aceștia au mers pentru a se reculege la capela Brătienilor.

Alina Gorghiu: Am reușit schimbarea numelui gării din Ștefănești în Gara „I. C. Brătianu

Pentru început, Alina Gorghiu a trecut în revistă reușitele guvernărilor liberale din ultimii ani prin care s-a reușit punerea în valoare a Vilei Florica prin înființarea în anul 2020 a Muzeului „Brătianu”, dar și schimbarea numelui gării din Ștefănești în Gara „I. C. Brătianu.

„Ne bucurăm mult că păstrăm an de an tradiția de a ne aduna aici, în locul de suflet al Brătienilor. Se împlinesc 148 de ani de istorie a liberalismului românesc. Brătienii și Goleștii, cele două familii liberale din Argeș, care au clădit munți de istorie, au dat României șapte premieri. Am reușit să schimbăm numele gării din Golești în Gara Ion C. Brătianu. Și sper ca împreună cu dumneavoastră să reușim să redăm strălucire și bisericii din Golești și să o repunem la locul meritat pentru că vorbim de patrimoniul istoric de referință nu doar al liberalilor, ci și al poporului român”, a spus Alina Gorghiu.

Nicolae Ciucă: „Să facem din România un membru egal al familiei europene”

Premierul Nicolae Ciucă, a susținut că: „PNL sărbătorește 148 de ani de existență și am avut posibilitatea împreună cu echipa de conducere a partidului național liberal să ne reculegem la mormântul familiei Brătianu. Stimați colegi, astăzi marcăm, nu doar istoria PNL ca partid, ci o parte din istoria țării noastre. Din acest motiv, am considerat că este important ca astăzi să fim aici chiar dacă avem foarte multe probleme și pe care, cu certitudine, le vom rezolva. PNL a fost parte activă la evenimentele care au marcat trecutul țării noastre. Suntem partidul care a demonstrat, în condiții dificile, că putem atrage sume record din fonduri europene și din investiții private, că avem voința de a mișca reforme care vor schimba statul și care îl vor face mai eficient, cum sunt Legile Educației votate zilele acestea, că reușim să asigurăm o creștere economică importantă, că modernizăm drumuri și spitale, că ne îngrijim de cei aflați în dificultate.

Pe acest drum trebuie să mergem în continuare. Obiectivul major pe care trebuie să-l urmărim în următorii ani este să facem din România un membru egal al familiei europene. De aceea, dezvoltarea economică și recuperarea diferențelor care ne mai despart de statele dezvoltate ale Europei vor trebui să fie o prioritate a acțiunilor noastre la guvernare”, a ținut să precizeze premierul Nicolae Ciucă.

Conacul Brătienilor, unul dintre cele mai frumoase domenii boierești

Situat în Ştefăneşti, judeţul Argeş, conacul familiei Brătianu, numit ca şi satul în care se care se află, Florica, în amintirea primei fiice a lui Ion C. Brătianu, decedată la o vârstă fragedă, în urma unei boli infecțioase, este unul din cele mai frumoase domenii boiereşti din România, păstrat foarte bine până în zilele noastre (cu excepţia obiectelor, mobilelor şi a cărţilor din interior, risipite aiurea în anii regimului comunist).

A fost construit în 1858, după ălanurile lui Ion Brătianu, iar în perioada 1889 – 1925 având loc alte modificări după planurile lui Ion I. C. Brătianu. A fost restaurat în urmă cu trei ani, acesta având capelă, fermă, cramă, un observator atronomic, podgorii și un parc care se întinde pe câteva hectare.

Este conacul în care s-a născut şi a trăit cea mai importantă familie de oameni politici români, o adevărată dinastie civilă care a dat ţării nu mai puţin de trei prim-miniştri, dintre care primii doi – Ion şi Ionel Brătianu – au avut un rol covârşitor în realizarea României moderne, de numele primului legându-se războiul Independenţei, cel de-al doilea realizând – tot în urma unui război – Unirea din 1918 şi reformele ce au stat la baza democraţiei interbelice, potrivit Sabinei Cantacuzino. (Foto: Crișan Andreesc)

