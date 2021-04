Plasticul este peste tot! Cercetătorii chinezi au descoperit microparticule de plastic în Tibet

Cercetătorii chinezi au dezvăluit recent caracteristicile şi sursa microparticulelor de plastic transportate pe distanţe mari, găsite pe Platoul Qinghai-Tibet, cunoscut sub numele de Acoperişul lumii, informează Agerpres.



Demersul oamenilor de ştiinţă contribuie la înţelegerea transportului atmosferic al microparticulelor de plastic pe Platoul Qinghai-Tibet şi oferă o nouă perspectivă asupra ciclului microplasticului, a declarat Kang Shichang, cercetător la Institutul de Ecologie şi Resurse din Nord-Vest (NIEER) din cadrul Academiei de Ştiinţe din China.

Microplasticul, o amenințare pentru mediul înconjurător



Termenul de "microplastic" se referă de obicei la particule de plastic cu dimensiuni sub 5 milimetri (fibre, fragmente, pelicule, spumă şi pelete). Se estimează că microparticulele de plastic reprezintă o ameninţare la adresa mediilor marine şi terestre. Rapoartele cu privire la existenţa microplasticului în zona gheţarilor sunt rare, în special în regiunea Platoului Qinghai-Tibet.



O echipă de cercetători din cadrul NIEER şi de alte instituţii din China şi din străinătate, care a colectat eşantioane de la suprafaţa gheţarilor din diferite zone din sudul Platoului Qinghai-Tibet, a detectat microparticule de plastic în aceste probe.



Acest lucru indică faptul că microparticulele de plastic pot călători pe distanţe mari, iar transportul atmosferic a jucat un rol important în prezenţa microplasticului pe platou, a explicat Zhang Yulan, cercetător în cadrul NIEER. Constatările şi rezultatele au fost publicate în revista Science of the Total Environment.