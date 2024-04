Pirați somalezi eliberează navă deturnată după plata unei răscumpări de 5 milioane de dolari

"Banii ne-au fost aduși acum două nopți, ca de obicei… Am verificat dacă banii erau falși sau nu. Apoi am împărțit banii în grupuri și am plecat, evitând forțele guvernamentale", a declarat Abdirashiid Yusuf, unul dintre pirați, pentru Reuters. Acesta a precizat că nava a fost eliberată împreună cu întregul său echipaj, dar oficialii guvernului somalez nu au confirmat încă aceste informații.

MV Abdullah, un cargobot sub pavilionul Bangladeshului, transporta o încărcătură semnificativă de mărfuri când a fost deturnat în martie, în timp ce se îndrepta din Mozambic către Emiratele Arabe Unite. Atacatorii au interceptat vasul la aproximativ 600 de mile marine est de capitala Somaliei, Mogadishu, profitând de vulnerabilitățile zonei.

Pirații somalezi, o amenințare resurgentă

Pirații somalezi au reprezentat o amenințare gravă la adresa navigației comerciale internaționale timp de peste un deceniu, afectând grav rutele maritime din Oceanul Indian. Abia în ultimii ani, patrulele navale internaționale și măsurile sporite de securitate la bordul navelor au reușit să limiteze numărul de atacuri reușite. Cu toate acestea, deturnarea navei MV Abdullah marchează o intensificare îngrijorătoare a activității piraților, sugerând că aceștia profită de situații de criză pentru a-și relua acțiunile ilegale.

Recenta escaladare a tensiunilor regionale ar putea fi un factor semnificativ în creșterea atacurilor piraților. Haosul din Yemen, unde gruparea Houthi lansează operațiuni împotriva transportului maritim, poate distrage atenția de la monitorizarea rutelor din largul Somaliei. Mai mult, războiul în curs din Gaza sau atacul Iranului împotriva Israelului atrage atenția forțelor internaționale, creând oportunități pentru pirați să își reia operațiunile.

