Există viață și după televiziune. Florin Călinescu s-a retras la țară unde crește păsări și porci. "Am 83 de găini, 5 porci, 42 de bibilici și 9 gâşte"

Florin Călinescu își trăiește viața în tihnă, departe de agitația din Capitală, pe meleagurile natale, în comuna Băbana din județul Argeș. Are acolo o moșie întinsă cu fermă, livadă și grădină. Fosta vedetă PRO TV se ocupă mai nou cu legumicultura, își crește singur păsări de curte și chiar își pregătește singur preparate tradiționale din propriile resurse.

Conform cu înscrisurile din declarația de avere completată în 2020, în momentul în care a candidat la alegerile parlamentare, Florin Călinescu a achiziționat în anul 2006 două parcele de teren în comuna Băbana, județul Argeș. Una dintre acestea, în suprafață de 3.689 de metri pătrați, și cealaltă, mai întinsă, de 8.899 de metri pătrați.

Pe una dintre aceste proprietăți, aflată la marginea unei păduri, Călinescu și-a construit o casă. Băbana este comuna natală a părinților săi, locul în care tatăl său s-a născut și unde Florin și-a petrecut primii ani de viață.

„În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, declara Florin Călinescu, pentru Click!, în timpul pandemiei, când a stat izolat la Băbana, la 130 de km de București.

