Petru Alexandru Luncanu, tenismen român, suspendat 5 ani pentru trucare de meciuri

Judecătorul Raj Parker, cel care a judecat cazul, a menţinut toate cele cinci acuzaţii formulate de ITIA pentru trucare de meciuri în perioada 2017-2021, dar şi lipsa de cooperare cu ancheta ITIA din 2022.

Luncanu ar fi manipulat sau influenţat mai multe aspecte la unele meciuri, prin acţiunile sale facilitând direct sau indirect pariuri pe aceste partide. Luncanu a refuzat să îi fie analizat telefonul mobil, aşa cum ceruseră anchetatorii ITIA.

Acum, tenismenul nu va mai avea voie să joace, să antreneze sau să asiste la orice eveniment organizat sau desfăşurat sub egida forurilor internaţionale din tenis până la data de 8 iunie 2028, şi are de plătit 40.000 de dolari, scrie Agerpres.

ITIA a amânat audierea Simonei Halep

Încă o dată sunt devastată. ITF (ITIA) a amânat audierea mea pentru a treia oară, cu încă o lună! Aştept să fiu judecată încă din octombrie. În decembrie, am putut, mulţumită experţilor, să demonstrez că suplimentele alimentare pe care le foloseam au fost contaminate, motiv care a cauzat testul pozitiv, a transmis Halep într-un comunicat la finalul lunii mai.

Am cerut, confirm regulamentului antidoping, o audiere rapidă: e dreptul meu, e scris în regulament! Din nefericire, ITF (ITIA) a amânat audierea mea de trei ori, a subliniat fostul lider WTA.



Refuzarea dreptului de a fi judecată de un tribunal independent. Interzicerea participării la orice turneu timp de opt luni. Ştiu că am ratat Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon. Fără a mai spune că am pierdut toate punctele şi locul în clasament, a arătat Halep felul în care a fost afectată în acest caz controversat.



Nu numai că îmi ucid reputaţia, dar şi pe mine ca jucătoare profesionistă, fără a mai vorbi de consecinţele asupra sănătăţii mele mentale, a arătat mai Simona Halep.



Este o lipsă de respect faţă de regulile ITF (ITIA) cu privire la o audiere rapidă la care am dreptul, este o lipsă de respect faţă de mine care mă lasă fără cuvinte, a acuzat Halep.



O justiţie amânată înseamnă o justiţie refuzată, a concluzionat românca.

