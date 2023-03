Pelayo Novo Garcia, fost jucător la CFR Cluj, mort la 32 de ani, după ce a fost lovit de tren. În 2018, căzuse de la etajul 3

Fotbalistul spaniol Pelayo Novo Garcia, fost jucător al echipei CFR Cluj în 2017, a decedat la vârsta de doar 32 de ani, au anunţat, miercuri, reprezentanţii formaţiei ardelene.

"Clubul CFR 1907 Cluj îşi exprimă regretul şi profunda tristeţe pentru trecerea la cele veşnice a lui Pelayo Novo Garcia, fost jucător al echipei noastre în 2017, la numai 32 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei îndurerate!", a anunţat CFR Cluj pe contul de Facebook.

Conform presei din Spania, tragedia s-a produs marţi după-amiază, între Oviedo și Siero la La Corredoira. Ambulanţa a fost sesizată în jurul orei 5 după-amiază, iar medicii care au sosit la faţa locului nu au mai putut face nimic, informează as.ro.

Fostul fotbalist se retrăsese din activitate în 2018, în urma unui alt accident, când a căzut de la etajul 3 al unui hotel. În ultima perioadă, Novo Garcia practica tenis în scaun cu rotile, scrie adevărul.ro.

"Lovitura a fost atât de puternică, am căzut de la o înălțime mare, astfel că nu am fost conștient în acele momente. Îmi amintesc doar că m-am trezit de-abia la spitalul din Zaragoza. Am renăscut în clinica Lozano Blesa. Viața mea a început de atunci.

E complicat să accept, dar există viață și după acest accident. Trebuie să pun în balanță ceea ce s-a întâmplat, pe asta mă concentrez. E adevărat că m-am simțit nostalgic, dar sunt foarte mulțumit cu cariera mea, cu toate lucrurile pe care le-am realizat”, declara Pelayo Novo, potrivit clujcapitala.ro, după ce fusese nevoit să renunțe la cariera de fotbalist.

