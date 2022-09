Pe Clotilde Armand nici ANAF nu o sperie, episodul 2. Cum "a rezolvat" primarul problema / foto

"Pe Clotilde Armand nici Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu o sperie.

De fapt, nu credem că o sperie ceva. Nici șobolanii - dovadă că aceste mamifere se simt cel mai bine în Sectorul 1, nici „criza de apă” despre care tot auzim - dovadă că acolo se udă gazonul chiar și când plouă, după cum am arătat vineri, pe DC News, nici ANAF - dovadă crengile din imagini.

După cum puteți observa, Clotilde Armand nu se teme de ANAF. Ce dacă mașinile instituției ar putea suferi avarii din cauza crengilor? Sănătate și virtute! Primarului Clotilde Armand nici că-i pasă. Sectorul 1 arată ca un sat fără câini. Dacă edilului nu prea îi pasă nici măcar de mașinile ANAF, ce așteptări să avem de mașinile votanților săi, oameni de rând, care parchează liniștiți mașina și riscă să o găsească avariată? Cine plătește? Clotilde Armand?!", scria DC NEWS duminică, 4 septembrie. VEZI AICI FOTO

La doar o zi distanţă, primarul Sectorului 1 "a rezolvat" problema. Dacă duminică toate crengile erau pe asfalt, printre maşini, sau chiar blocau căi de acces din preajma sediului ANAF, luni situaţia s-a schimbat. E drept, crengile nu au fost strânse şi luate de acolo, ci pur şi simplu au fost aruncate pe spaţiul verde, aşa cum puteţi vedea în GALERIA FOTO, dar şi în imaginile de mai jos.

Un fel de curăţenie, dar nu chiar! Ci doar crengi şi părţi din copac mutate la 10 metri distanţă...

Clotilde Armand nu mai vrea primării de sector. Manole (PSD): Ridicol! Acum are opinii despre întreaga Capitală, iar mâine-poimâine va avea despre întreaga țară

Florin Manole, președintele PSD Sector 1, a comentat propunerea lui Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, referitoare la o reformă administrativă a Capitalei în care cele 6 primării de sector să dispară și să rămână doar primăria generală.

„Cine nu reușește să-și facă ordine în propria ogradă, începe să se uite pe la vecini. După ce se prefigurează deja un mandat eșuat, pe care îmi e greu să cred că îl va salva în ultimii doi ani, doamna Armand nu mai are opinii doar despre Sectorul 1, ci are despre întreaga Capitală, iar mâine-poimâine va avea despre întreaga țară. E puțin ridicol ca repetenta actualei generații de primari să aibă opinii nu despre sectorul pe care dezastruos îl conduce, ci despre întregul București. Am fost uimit de faptul că a început deja să își caute scuze și vrea să explice de ce unele parcuri sunt în dezordine, dar nu sunt în subordinea domniei sale, că de acolo a plecat subiectul“, a spus, pentru DC News, Florin Manole, președintele PSD Sector 1.

Ce a spus Clotilde Armand

„București – labirint administrativ

Bucureştiul este împărţit în 6 sectoare : Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3, Sectorul 4, Sectorul 5, Sectorul 6 - fiecare având primarul și consiliul său. Peste aceste sectoare tronează Primăria Municipiului București. Veți spune că nu este nimic nefiresc până acum. Dar!

Fiecare primărie de sector are structuri și subordonate. De exemplu: există șase Administrații ale Domeniului Public (ADP). Fiecare ADP se ocupă de domeniul public dintr-un sector:spațiile verzi, parcări și în unele cazuri de servicii de salubrizare. Însă sunt zone întregi dintr-un anumit sector (străzi, parcuri, parcări) care nu aparțin acestor ADP-uri. Fiindcă Primăria Capitalei are și ea un fel de ADP numit Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) pentru tot ce înseamnă spații verzi.

