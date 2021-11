Pe cine propune USR pentru conducerile TVR, RRA şi ICR

"Pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, USR îi propune pe Andrei Enescu şi Gabriel Gherghescu (supleant).



Andrei Enescu are mai bine de 21 de ani experienţă în management, din care peste 14 ani în media, fost jurnalist ProFM, fost director general TVR Media şi regizor. În 2015, a înfiinţat Radio Clasic, primul post privat de radio dedicat culturii, muzicii simfonice şi de operă.



Gabriel Gherghescu, cu o experienţă în media de peste 25 de ani, este producător TVR, fost director TVR 1, fost director de programe TVR, fost şef secţie "Evenimentul zilei".



Pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, USR îi propune pe Liviu Popescu şi Gabriel Basarabescu (supleant).



Liviu Popescu are peste 17 ani experienţă în media, este director general interimar al SRR, fost redactor-şef al Ştirilor TVR, fost editor la Prima TV şi Realitatea TV şi fost producător la secţia română a BBC World Service (1999-2002).



Gabriel Basarabescu este producător şi realizator de emisiuni la Radio România Actualităţi din 1997, compozitor, orchestrator şi muzician interpret, fost reprezentant în CA al SRR din partea angajaţilor.



Pentru funcţia de preşedinte al Institutului Cultural Român, USR îl propune pe George Pleşu, licenţiat în economie, respectiv în istoria şi teoria artei, cu un master în management cultural la Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona). George Pleşu este preşedintele Asociaţiei Culturale AltIaşi, care a dezvoltat în ultimii 10 ani zeci de proiecte culturale cu impact local şi naţional.



Pentru Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român, USR îl susţine pe Dragoş Eduard Neamu, expert cultural la Asociaţia Memorialul Muzeul Colectivizării şi la Direcţia pentru Turism Cultural şi Patrimoniu Istoric Drobeta Turnu-Severin, fost membru în Consiliul Director al Network of European Museum Organisations, fost preşedinte, promotor şi fondator al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România", transmite USR.