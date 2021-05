Pavel Bartoș și-a lăsat soția și invitații să-l aștepte o oră, la biserică, în ziua nunții: Am fugit să fac un duș

Pavel Bartoș și soția sa Anca au împreună trei fete, iar căsnicia lor durează de 18 ani. Prezentatorul tv a recunoscut că cea pe care a ales-o pentru o viață întreagă s-a lăsat destul de greu cucerit, dar și că tot ea l-a schimbat foarte mult.

"M-a fiert cam un an de zile până am cucerit și am găsit drumul spre cetățile ei. Dar asta m-a făcut să scot tot ce am mai bun în mine. M-a făcut să fiu eu însumi în a o cuceri, să fiu romantic, m-a făcut să las garda jos și să fiu foarte sensibil", a spus Pavel Bartoș pentru viva.ro.

"Am întârziat o oră la biserică"

"În octombrie 2003 a fost cununia civilă și a avut loc la Timișoara. Tot așa a fost, de pe o zi pe alta. Cea mai mare grijă a mea la cununia civilă era să nu-mi blocheze cineva mașina, pentru că nu era loc de parcare în fața Primăriei, iar eu întârziasem puțin. (râde) Știu că am scris pe un bilețel: „Vă rog nu mă blocați, azi mă însor". Și când am ieșit din primărie, singura mașină care nu era blocată era a mea. A mai fost un alt semn fericit: când coboram pe scările de la primărie, am întâlnit un coșar.

Nunta am făcut-o în primăvara următoare. Bineînțeles că și la nuntă am întârziat o oră la biserică. Preotul credea că nu mai are loc nunta, așa că m-a sunat și i-am zis că ajung imediat. Trebuia să car apa minerală și băutura, pentru ca nunta să iasă mai ieftină. Așa că am întârziat o oră! (zâmbește) Toți invitații, inclusiv mireasa, au așteptat. Am trecut prin fața bisericii, le-am zis că sunt OK și am fugit să fac un duș. Totul s-a încheiat cu una dintre cele mai tari petreceri", a povestit Pavel Bartoș pentru viva.ro.

Cine este Anca, soția lui pavel Bartoș

Anca Bartoș este vedetă de televiziune, dar în ultimii ani a lucrat mai mult în radio. A fost prezentatoarea emisiunii "Slab sau gras" încă din anul 2006. Soția lui Pavel Bartoș a fost și actriță și a avut o carieră îndelungată în lumea filmului. A lucrat pentru două producții cunoscute: serialul "La Urgenţă", unde a jucat rolul soţiei tânărului, în anul 2006, şi filmul „Ho Ho Ho 2: O loterie de familie", apărut în anul 2012. De asemenea, ea a fost vocea emisiunilor radio de pe postul Itsy Bitsy, unde se pare că a avut o emisiune pentru copii, în anul 2008, potrivit avantaje.ro.

