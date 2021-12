Paula Seling, despre colinde, sărbători de iarnă și aniversarea sa din aceeași zi cu sărbătoarea de Crăciun

Paula Seling, apreciata artistă cu un repertoriu emoționant de colinde, specific perioadei, a vorbit în exclusivitate despre bucuria sărbătorilor de iarnă și despre gândurile pe care le are la intrarea în noul an.

Paula Seling s-a născut chiar de Crăciun. Artista spune că ea a fost cadoul lui Moș Crăciun pentru păinții săi și sărbătorește în fiecare an prin cântec și gânduri bune, scrie Spectacola.

SPECTACOLA: Ce a însemnat 2021 pentru tine?

Păula Seling: 2021 a fost un an plin de proiecte pe care am vrut să le facem, ca de obicei, fară niciun scop comercial... Am lansat în jur de 20 de videoclipuri, un concert live înregistrat la Muzeul Național al satului "Dimitrie Guști". Din Bucureșți

A fost un an ce ne-a ajutat să ne adaptăm noilor condiții de trai, de interacțiune, de muncă. A fost un an în care am început să înțelegem că există viață și în timpul pandemiei și mai ales că AZI contează foarte mult. Contează să trăieșți, să simți, să dăruieșți, să zâmbeșți. Planuri, sacrificii, toate pot să se schimbe în fața provocărilor vieții iar bucățile de timp pierdute cu diferite lucuri nesemnificative nu ți le adice nimeni înapoi.

SPECTACOLA: Care au fost cele mai mari provocări dar și cele mai mari reușite?

Păula Seling: Cele mai mari provocări au fost cele doua materiale realizate împreună cu departamentul pentru Romanii de pretutindeni, cu o serie de colinde înregistrare și filmate în Baia Mare, concertul din curtea Muzeului National al Satului, dar și videoclipurile filmate în diferite zone din țara dar și.. Navigând pe mare.

Reușitele sunt reprezentate de bucuria cu care am fost primiți peste tot...bucuria oamenilor este cea mai mare reușită.

SPECTACOLA: Cum te pregăteșți pentru sărbătorile din acest an?

Păula Seling: Ca în fiecare an, colind...

Anul acesta, colindul meu a ajuns peste mari și țări, în SUA, Danemarca și Canada. De obicei colind acasă, în turnee prin toată țara...anul acesta, însă, din start, am programat să colind cât mai mulți români din Diaspora, știind ce grea a fost perioada aceasta pentru toată lumea. Și a fost tare frumos. Am fost primiți cu drag și cu brațele deschise și cu lacrimi în ochi.

