Paula Seling are o fetiță de 9 ani. De ce a ținut-o ascunsă, până acum: "Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!" (FOTO)

Paula Seling a dezvăluit că are o fetiță de 9 ani. Vedeta a explicat de ce a șinut-o ascunsă până acum.

Paula Seling este mama unei fetițe în vârstă de 9 ani pe care a adoptat-o împreună cu fostul ei soț.

"Elena este în familia noastră de șase ani. Schimbarea vine doar în prezentarea ei în fața publicului. Am considerat important, până acum. Să ne dăm timp de a se așeza toate în familia noastră. De a crește și de a fi suficient de matură încât să decidă singură dacă vrea sau nu să apară în viața publică. În ultima perioadă, s-a exprimat mai des că dorește să afle lumea despre ea. Și, iată, fata noastră superbă a crescut și ne bucurăm enorm de Elena!”, a povestit cântăreața pentru viva.ro.

"Am ales discreția în fața opiniei publice ca urmare a unei întâmplări nedorite, la o grădiniță la care Elena a fost temporar și în urma căreia a venit plângând acasă. Viața unui copil în situația Elenei este destul de complicată, copiii, uneori, preiau discuții din cadrul familial și pot să se necăjească unii pe alții, în comunitate. Nu e vina lor, poate că societatea are anumite moșteniri din vremea veche. Așa că am preferat să nu comunicăm această bucurie până când Elena nu va fi suficient de matură să înțeleagă ce i se întâmplă. Și să fie puternică în fața oricăror situații”, a spus vedeta.

De ce a ținut-o secretă până acum

Deși a divorțat, artista spune că tatăl fetiței este foarte implicat în creșterea ei.

"Nu m-a interesat dacă oamenii mă vorbesc sau își pun întrebări la întâlnirea cu noi, iar singurul lucru important, pentru mine, era echilibrul Elenei și starea ei din fiecare zi. Elena este un copil extrem de sensibil, iubitor, determinat, muncitor și talentat în tot ce își propune. M-a uimit evoluția ei, felul în care relaționează cu ceilalți copii, spiritul de lider și dorința ei de a fi mereu prima.

Ne iubim enorm și am sentimentul că Dumnezeu ne-a pregătit pentru venirea ei de mult timp. Cu toate întâmplările din viețile noastre, tatăl ei este foarte implicat în creșterea ei, îi este foarte apropiat și face tot posibilul să petreacă mult timp împreună. În ultima perioadă, media a început să scrie tot felul de lucruri, unele total pe lângă realitate. Nu mă afectează și nici nu doresc să comentez nimic. Însă, dacă o afectează pe ea, este grav”, a mai declarat artista pentru viva.ro.

"Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!"

"Cu doar câteva săptămâni în urmă, a venit la mine și mi-a spus: "Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!". I-am spus asta tatălui ei și, împreună, am decis că, după șase ani de când Elena a stat ascunsă de vorbele lumii, este suficient de matură să treacă prin aceste lecții puternice de viață.

Mi-aș dori că lumea să fie respectuoasă și blândă, așa cum merită suflețelul ei cald, bun, sensibil și luminos, așa cum toți prietenii de familie, cât și cei din media, care știau despre draga noastră, au păstrat discreția și au protejat mediul nostru de familie deja atât timp”, a încheiat artista.

