Parlamentarii PSD, protest cu pancarte în faţa biroului lui Ludovic Orban. Se cere comisie de anchetă pentru datele despre morţii de COVID-19

„Am cerut săptămâna trecută un raport preliminar, care mi-a fost înmânat şi care arată că există diferenţe. Nu aş vrea să spun cifre, pentru că aceste diferenţe sunt în continuare analizate. Sunt luate cazurile individual, aşa încât să ne asigurăm că ce apare ca diferenţă este clar confirmat sau infirmat ca deces cauzat de infecţia cu COVID-19, şi aştept un raport în data de 7. Singura cauză care a fost evocată a fost o eroare de raportare în CoronaForms, unde, la rubrica de deces, nu a fost completat, a fost completat decesul la comentarii. Aceasta este o eroare care a apărut în aproximativ 1.000 de cazuri şi a fost singura eroare care a fost raportată de către această comisie”, a spus Ioana Mihăilă, la TVR1, potrivit Agerpres.

Deputatul PSD Alfred Simonis spune că s-a luat decizia organizării acestui protest pentru a convinge coaliţia de guvernare să formeze această comisie de anchetă.

"Suntem în faţa preşedintelui Camerei Deputaţilor, la mai puţin de o oră de plenul reunit în care se va vota pentru comisia de anchetă cu privire la raportarea numărului de decese din cauza COVID-19. Fostul, dar şi actualul ministru al Sănătăţii au declarat că există probleme cu aceste calcule. Avem o declaraţie cutremurătoare a domnului Vlad Voiculescu care ne spunea că la un singur spital din Bucureşti sunt raportate 500 de decese în minus. Noi nu spunem că este adevărat ce spune dânsul sau ce spune doamna Mihăilă, dar cert este că din informaţiile pe care le avem, coaliţia vrea respingerea comisiei de anchetă, ceea ce este inexplicabil şi şocant. În orice ţară civilizată, după aceste declaraţii, organele abilitate s-ar fi autosesizat, am fi avut suspecţi în dosare grele şi demisia sau demiterea guvernului de îndată. Dacă coaliţia nu vrea comisia, se încearcă ascunderea mizeriei sub preş, ascunderea unor informaţii importante. Într-o perioadă când populaţia are nevoie de comunicare, o astfel de respingere ar crea doar lipsă de încredere în autorităţi", a declarat Alfred Simonis.

"Ioana Mihăilă se teme să pună raportul pe masă. Cifră cutremurătoare"

"Raportul este gata, dar doamna ministru Mihăilă se teme să îl pună pe masă, pentru că acolo este o cifră cutremurătoare. În afară de cei 2300 despre care s-a vorbit deja, mai sunt încă 3000 de români care au cauză secundară de deces COVID-19. Este o cifră imensă şi acest lucru arată necesitatea comisiei de anchetă. Este singurul lucru moral care se poate face. Suntem într-o perioadă în care apostolii transparenţei încearcă să muşamalizeze adevărul. În alte state civilizate, 5300 de persoane decedate ascunse ar fi fost de ajuns ca toată structura puterii să plece. Dacă cei de la USR-PLUS, UDMR şi PNL nu vor vota alături de noi pentru constituirea comisiei, le spun clar, vor fi complici la cele 5300 de crime", a spus şi senatorul Radu Preda.