Parizer pentru copii, retras de pe piață. Mihai Ponea, ANSVSA: Nu este vorba despre reziduuri de metale grele

Mihai Ponea, directorul ANSVSA, a reacționat în direct la Antena 3 după ce un lot de parizer pentru copii a fost retras de pe piață. Producătorul a ridicat suspiciunea că pe parizer ar fi putut să apară praf de metal în urma unei defecțiuni la linia de producție.

”În primul rând aș vrea să atrag atenția că este o măsură de prevenție a producătorului ca urmare a unei defecțiuni la o linie de feliere și ambalare pentru a exclude posibilitatea ca pe suprafața unor produse să existe urme minime de praf de metal. Nu este vorba despre reziduri de metale grele în produs. Ca urmare a acestui risc minim, producătorul a inițiat procedura de retragere. Acest lot are în jur de 60.000 de bucăți, 40.000 au fost puse sub sechestru în depozitul producătorului, urmând a fi incinerate. Restul de 20.000 au fost ieri și alaltăieri retrase de la comercializare. Echipe de la ANSVSA au fost la lanțurile de supermarketuri, au supervizat retragerea, iar acolo unde am fost sesizați că încă mai există pe raft acel produs, supermarketul a fost sancționat cu 40.000 de lei pentru neglijența unui angajat de a nu retrage acel produs. Producătorul a inițiat foarte repede această retragere și, în proporție de peste 95% au fost retrase de pe piață, dar repet, este o măsură de protecție. Marea majoritate a lotului a fost retrasă de la comercializare”, a declarat Mihai Ponea, director ANSVSA.

Parizerul retras de pe piață

Compania producătoare The Family Butchers retrage de pe piață Martinel Mortadella, 90g, toate produsele existente cu termenul de valabilitate până la data de 05.07.2021, precum și Martinel Mortadella din carne de pasare 90g, toate produsele cu termenul de valabilitate până la data de 01.07.2021, scrie Mediafax. Compania dă asigurări că produsele nu prezintă pericol pentru sănătate.

„În cadrul controalelor noastre am constatat actualmente, că la câteva produse Martinel s-a ajuns la deprecieri. Astfel, nu putem exclude faptul că, datorită unei defecțiuni la mașini, au ajuns pe câteva produse cantități foarte mici de praf de metal. Evident, am dispus imediat verificarea de către experți independenți, care ne-au confirmat că nu există niciun pericol pentru sănătate. Totuși, am decis din responsabilitate socială corporativă, să retragem preventiv produsele în cauză din comerț și să dăm consumatorilor posibilitatea unui schimb”, a anunțat compania.

Produsele au fost retrase din rețelele Selgros, Cora și Carrefour, conform informărilor trimise către ANSVSA.