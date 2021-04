Parisul îngropat de gunoaie / Imagini virale

Hashtag-ul #SaccageParis, adică 'Parisul distrus', a devenit viral pe Twitter, deoarece localnicii împărtășesc imagini deprimante ale pitorescului 'Oraș al Luminilor', acum fiind transformat 'într-o grămadă de gunoi infestată de șobolani', scrie New York Post.



În alte poze surprinse de internauți se văd pereți vandalizați cu graffiti. Mulți dintre cei care folosesc hashtag-urile sunt nemulțumiți de primarul socialist Anne Hidalgo și au derulat campania hastag #SaccageParis

Abonnez-vous à @saccageparis et aidez-nous à faire connaître le résultat de la politique de la gauche et des Verts à Paris. #saccageparis pic.twitter.com/5AlePjnBpB

Voilà ce qu’#Hidalgo et ses équipes ont fait de #Paris ! Une ville transformée en déchèterie et en chantiers permanents ! Heureusement, grâce à la #pandémie » , nous n’avons plus de touristes pour relayer cette triste réalité et dénoncer le #saccage de la #plusbellevilledumonde ! pic.twitter.com/xYGzkEnjXz