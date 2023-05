Părinţişipitici.ro, al 10-lea site lansat de DC Media Group. Loredana Iriciuc, redactor-şef: Probabil că suntem prima generație de părinți care încearcă să rupă tiparele

"Părinți și pitici" este al zecelea site lansat de DC Media Group. "Pe 1 iunie, DC Media Group lansează cel mai puternic site pentru bebeluşi, copii, adolescenţi. Se numeşte parintisipitici.ro. Dacă îl căutaţi în bară, îl puteţi găsi, în momentul acesta. Nu pe Google, deocamdată! De la 1 iunie, va fi şi acolo. Sper să vă placă. Sunt câteva milioane de oameni pe care îi targetăm, îi ţintim cu noul nostru site - al zecelea din trust", a anunțat Bogdan Chirieac, în emisiunea Miercurea Neagră.

Loredana Iriciuc, redactor şef parintisipitici.ro, a acordat, în exclusivitate, un interviu pentru DC News.

R: Cine a venit cu ideea înfiinţării unui site dedicat părinţilor?

L.I.: Ideea înființării site-ului Parintisipitici.ro a fost a trustului DC Media Group. Este site-ul cu numărul 10, iar acest lucru nu poate fi întâmplător, așa că vom face cu toate puterile noastre și chiar peste puterile noastre să fim un site de nota 10!

R: Eşti mamă. Obişnuieşti să-ţi iei informaţii de parenting şi din online? Cât de mult crezi că ajută documentarea pe internet când vine vorba de creşterea copilului?

L.I.: Sunt mamă de 6 ani și 3 luni. Când am aflat că sunt însărcinată mi s-a făcut puțin frică, recunosc. Și m-am apucat să aprofundez, pe bune, ce reprezintă capacitatea de a crește un copil sănătos și echilibrat. Iar pe parcursul acestor ani am citit mii de materiale, am studiat sute de analize, am vizionat și participat la nenumărate seminarii despre parenting. Totodată, sunt și jurnalist de 12 ani și am reușit să pot filtra informațiile pe care le luam din diverse surse și să le verific veridicitatea.

Mi-am propus ca în toată călătoria mea ca părinte să dau tot ce este mai bun pentru copilul meu, să fiu conștientă de ceea ce îi predau și când să îi predau. Și acum am ajuns într-un punct în care trustul DC Media Group mi-a încredințat mie acest minunat site în care mă regăsesc complet și în care promit că o să ofer cele mai bune și validate materiale din parenting. Pentru această oportunitate le mulțumesc și nu o să-i dezamăgesc!

R: Ce pot găsi cititorii pe siteul parintisipitici.ro? E un site ţintit pe femei? Sunt sfaturi doar pentru mame sau şi bărbaţii au ce învăţa de aici?

L.I.: Site-ul părintisipitici.ro se adresează tuturor părinților, îngrijitorilor, bonelor și profesorilor, de bebeluși până la vârsta adolescentă. Știm că fiecare copil este unic, însă, ne place sau nu, majoritatea funcționăm pe aceleași principii. De aceea, trebuie să știm care sunt acelea pentru a-l ajuta pe copil să aibă o dezvoltare armonioasă.

Probabil că suntem prima generație de părinți care încearcă să rupă tiparele generaționale. Vrem să creștem copiii într-un mod echilibrat și parintisipitici.ro va aduce la îndemâna tuturor părinților metode și tehnici validate științific de la cei mai buni specialiști în domeniu. Vom trata de la cele mai mici probleme, până la cele mai acute, astfel încât părinții să știe ce să facă, ce se întâmplă în creierul copilului și ce se întâmplă cu ei, adulții, când nervii îi copleșesc.

Este normal să greșim și știm că nu este deloc ușor să crești un copil, dar parintisipitici.ro va veni în ajutorul părinților care vor să pregătească adultul responsabil de mâine.

Așadar, ne propunem să conștientizăm părinții de creșterea unui copil, care este poate cea mai mare provocare pe care o putem avea în existența noastră.

R: Aveţi colaborări cu psihologi şi cadre specializate în parenting şi familie? Cu ce vine în plus siteul parintisipitici faţă de alte platforme asemănătoare ca Qbebe, de exemplu?

L.I.: Pe parintisipitici.ro veți găsi și ultimele știri de care părinții ar putea fi interesați, sfaturi și tehnici de la experții în parenting, informații despre alimentația și educația copiilor. Avem și o zonă dedicate divertismentului în care vom avea idei de jocuri, filme, muzică, petrecere a timpului liber în familie și multe altele!

În noul site dedicat părinților și copiilor pot fi accesate categorii precum: Parenting, Sănătate, Stil de viață, Vârste și etape, Educație.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News