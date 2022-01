Părinţii Raisei, mărturii crunte. S-au mirat că merge la școală, pentru că NU avea ore: I-am spus "PA, TATI, să ai grijă" cu 10 minute înainte să moară

Au trecut șapte zile de când Raisa a fost ucisă pe trecerea de pietoni de un polițist din Capitală, pe strada Laminorului. Evenimentul a lăsat râni adânci în sufletele multor oameni din țară, ale prietenilor, colegilor și cunoscuților fetei, dar mai ales în sufletul părinților.

Părinții Raisei, declarații emoționante: Stăm doar pe calmante, încercăm să ne vedem de viaţă ca să nu înnebunim

Claudiu Iulian, tatăl Raisei nu poate uita ultima discuție pe care a avut-o cu fiica lui și se trezește noaptea și se gândește ce ar fi fost dacă ar fi mers spre școală împreună cu cele două fete în ziua tragică.

"I-am spus pa tati, să ai grijă cu 10 minute înainte să moară", își amintește tatăl Raisei.

Tatăl fetei tocmai venise acasă de la serviciu când cele două fete plecau din curte spre şcoală și spune că s-a mirat, pentru că ştia că nu au ore, dar a aflat că diriginta chemase toată clasa pentru comunicări importante.

"Mi-a spus că pleacă la şcoală. I-am zis să aibă grijă. Mă gândesc cu groază zi şi noapte că poate dacă mergeam cu ele...Dar nu era prima oară când plecau împreună singure. De unde era să ştiu...", a mai spus el, pentru click.ro.

"Nu putem dormi, nu putem munci. Stăm doar pe calmante, încercăm să ne vedem de viaţă ca să nu înnebunim. Dar îl avem pe Sebastian, frăţiorul ei de 3 ani, şi trebuie să fim puternici pentru el", a spus mama Raisei, Liliana, cu lacrimi în ochi.

"Când a murit, ne-au spus cei de la Salvare, o rază de soare i-a coborât pe chip"

"Când a murit, ne-au spus cei de la Salvare, o rază de soare i-a coborât pe chip. La fel, la ora 13:00, când a avut loc slujba la biserică înainte de înmormântare soarele a acoperit altfel coşciugul. Este semn mare ne-a spus toată lumea. Dumnezeu nu doarme", a mai spus tatăl Raisei.

Raisa a fost înmormântată la cimitirul Chitila 1, iar mormântul ei sare în ochi din depărtare, potrivit sursei citate, pentru că este plin de flori şi coroane, din care cu greu se zăreşte crucea albă.

"Am şi eu ceva de zis. Am fost la zeci de înmormântări şi am băgat în groapă oameni cu nemiluita, săraci şi bogaţi, tineri şi bătrâni, dar aşa durere nu am mai văzut. Dacă plângeam noi, groparii...", a declarat și groparul cimitirului.

Familiile fetițelor cer despăgubiri. Părinții Raisei cer 6 milioane de euro, iar părinții Marinei cer 1 milion de euro

Avocatul familiei Raisei, Adrian Cuculis, a fost cel care a făcut anunțul și a precizat că în zilele ce urmează părinții victimelor vor înainta o cerere pentru perceperea despăgubirilor.

"Zilele următoare cererea pe care o vor înainta Parchetului și instanței e de constituire ca parte civilă la plafonul maxim de 6 milioane de euro pentru decesul Raisei.

În partea cealaltă se gândește familia la 1 milion de euro pentru fracturile suferite și traumă”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

