Parcul Natural Comana, pomul lăudat. Oare președintelui i-au cerut 15 lei pe zi localnicii pentru parcarea improvizată?

Bogăția Parcului Natural Comana este incontestabilă, dacă ne referim la plante, păsări, dar rezervația e una, parcul e alta. Mulți bucureșteni fug o zi din Capitală în Parcul Natural Comana, atât de bine promovat pe rețelele sociale. Dar la pomul lăudat să nu te duci cu sacul!

Am fost recent în Parcul Natural Comana. Citisem câteva recenzii negative, așa că nu m-am dus cu așteptări. Dar știam că trebuia să-mi găsesc loc de parcare în curtea vreunui localnic. Ajunși la fața locului, am parcat într-o curte, vizavi de intrarea în parc. Norocul nostru că am găsit parcare, chiar și așa, ajunși devreme. 15 lei pe zi, într-o simplă curte. A venit un tânăr de la parcare care ne-a rugat să parcăm chiar mai aproape de șoferul din stânga, pentru a lăsa mai mult loc în dreapta, asta deși mașina era parcată cât să ai loc să ieși pe ușă, fiind iarbă pe jos, nimic delimitat. În fața mașinii erau niște fiare vechi, o bicicletă veche și alte vechituri.

Plusuri

Ce mi-a plăcut în parc: păsările, nuferii, construcțiile în alb și albastru, unii ar spune tipic grecești, dar, pe vremea străbunicii mele, erau tipic românești, caii (nu știu dacă se putea face echitație, în schimb, nu m-am informat). Am văzut că era destul loc de distracție pentru copii, fiind și un parc de aventură, așa că e o idee excelentă pentru familiile cu copii. Mi-au mai plăcut podurile, bărcuțele și cam atât.

Primăria, având o bijuterie și fiind considerată, chiar și în programele de investiții pe fonduri europene, un loc de destinație turistică (cu un super punctaj), ar putea măcar să facă o parcare pentru turiști, având în vedere că se bucură de atât de mulți turiști în fiecare weekend. De asemenea, s-ar putea avea în vedere și alte investiții de dezvoltare turistică, din fonduri europene.

Minusuri

Nu mi-au mai plăcut tavernele și șalupa (sau ce era) care te plimbă pe baltă. Încă de dimineață erau zeci de oameni la coadă, toți înghesuindu-se în bărci, la capacitatea (aparent) maximă. Nu e vorba de pandemie aici, ci de distanța personală, de bun simț ce ar trebui să existe în orice mediu, inclusiv pe barcă. Deci nu ar strica mai multe bărci și ceva mai moderne, poate ceva mai prietenos cu natura. Pe lângă fiecare restaurant, aflat pe apă, erau pești morți și ceea ce părea combustibil. Nu e plăcut să mănânci lângă pești morți. Cum de altfel, nu e plăcut să cauți o masă liberă și să nu existe o persoană angajată care să coordoneze și să te bage în seamă, un așa-numit ”șef de sală”. Colac peste pupăză, nici mâncarea nu a fost bună. Deci la nivel de terase și mâncare, din punctul meu de vedere, nota ar fi cu minus. Am fost în două locuri. Într-un loc, am primit cafea la aparat de 1 leu, la preț de 10 ori mai mare. Nu mai băusem din facultate, gustul a rămas același, de carton, nu de espresso.

Turiștii, ca și noi, fac poze la ce e frumos, nu la ce e urât, iar când noii turiști ajung în zonă văd și minusurile și, poate, ca și noi, nu se mai întorc a doua oară. Așadar, se poate mai mult atât din partea Primăriei, cât și din partea privaților.

*articolul prezintă o OPINIE*