"Ne lipseşte viziunea şi implementarea imediată a unor proiecte care ar aduce soluţii practice pentru milioane de cetăţeni. Nu înţeleg de ce şi la această oră, programul Casa Verde pe care România ar fi putut să-l utilizeze, aşa cum o face toată Europa, nu merge. S-au deschis uzine întregi, fabrici, care produc panouri fotovoltaice. Cea mai mare fabrică este în Italia, Sicilia. Deci există aici, în Europa, nu mai trebuie importate din China sau din alte state. Însă, din păcate, nu înţeleg raţionamentul pentru care actualul Cabinet, pur şi simplu, ignoră această chestiune care devine şi necesară şi extrem de practică pentru a putea reduce cu 90% facturile la energie", a spus Eugen Tomac.

Val Vâlcu a venit cu completări: "Noi suntem, la ora actuală, sub o armată de funcţionari. Din 1 200 000 de funcţionari, vreo 300 - 400 de mii ocupă postul degeaba. Toţi aceştia, ca să se justifice, cer hârtii. Se acoperă, împing către firme tot felul de solicitări şi dau greu avizele pentru că aşa s-au obişnuit... să depinzi de ei, să te rogi de ei, să te duci să deschizi uşa cu piciorul, cum se spunea pe vremuri, pentru că mâinile erau ocupate."

Eugen Tomac: Este foarte simplu să implementezi un asemenea proiect. Îţi faci o poză cu acoperişul casei astăzi şi apoi, încă una peste trei zile, după ce este instalat panoul fotovoltaic. Cu factura şi cu acea poză este suficient să te duci să te prezinţi pentru a fi decontată suma. Sigur că statul are şi alte instrumente prin care poate verifica. Dar asta este o soluţie în care cred şi care, din păcate, este tratată cu o indiferenţă incredibilă de către Cabinetul actual.

Val Vâlcu: Iată, mi-aţi dat o informaţie care mă întristează. Panourile fotovoltaice, în Europa, se construiesc de către italieni. Nu ştiu de ce nu s-au mobilizat în ţara noastră unde mâna de lucru ar fi mai ieftină. Se fac tot felul de cablaj auto, cutii de viteze, bănuiesc că nu-i o treabă atât de complicată să pui nişte folii de sticlă, în condiţiile în care piesele vin din altă parte. Dar... asta e situaţia. Salariul minim care vine acum de la Bruxelles ne ia şi acest avantaj competitiv.

Eugen Tomac: Din nefericire, milioane de cetăţeni români, oameni bine calificaţi, au ales să părăsească ţara şi o fac în continuare într-un număr foarte mare, tocmai pentru că salariile din alte state sunt mai atractive.

Panourile solare reprezintă una dintre cele mai eficiente și mai eco-friendly forme de energie regenerabilă de pe piață. De ce au devenit atât de populare? Răspunsul este cât se poate de simplu. Folosirea lor duce la reduceri semnificative ale facturilor la energie, banii economisiți putând fi folosiți pentru investiții ulterioare. Pentru a înțelege cum economisim bani folosind energia verde, este important să știm cum putem pune soarele să „muncească” pentru noi. Simplu spus, energia solară este energia captată de la soare. Aceasta este transformată prin intermediul sistemelor fotovoltaice în energie electrică, oferindu-ți independența energetică de care ai nevoie.

Cum te ajută panourile solare să reduci costurile cu electricitatea

Folosirea panourilor solare înseamnă reducerea considerabilă a cantității de energie pe care o utilizezi din rețea. Poți folosi acumulatori pentru a ține în funcțiune consumatorii chiar și atunci când lumina naturală nu este disponibilă. Acest lucru economisește energie și elimină o bună parte din amprenta de carbon rezultată din producerea electricității prin mijloace poluante. Generarea necesarului de energie electrică curată în regim propriu reprezintă o modalitate excelentă de a economisi bani la factura de electricitate.

Două moduri prin care poți avea facturi mai mici la energie

Beneficiile instalării panourilor fotovoltaice sunt de necontestat. Am aflat deja că marele avantaj al acestora este că au potențialul de a reduce facturile de energie. Totodată, acestea sunt gândite și fabricate să producă energie electrică cu zero emisii de carbon. Energia solară te poate ajuta la diminuarea valorii facturilor, folosind energia solară ca sursă de energie şi depinzând cât mai puțin de furnizorul tău. Dacă sistemul tău de energie solară produce mai multă energie decât folosești, atunci excesul va fi reintrodus în rețeaua electrică națională. În momentul când se întâmplă acest lucru, surplusul de energie electrică poate fi vândut la un preț convenit (cunoscut sub numele de tarif de alimentare).

