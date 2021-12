Panică la Chefi la Cuțite. "Auzi, a luat FOC asta. Ce crezi că trebuie să fac?" Scărlătescu, stupefiat de reacția lui Lorelei

Miercuri seara, pe 1 Decembrie, a fost desemnat câștigătorul ediției speciale Chefi la Cuțite.

Ziua a început în forță cu o probă de avantaj în care s-au întrecut chiar chefii. Apoi, prima probă de gătit a adus în farfuriile echipelor aperitive românești și un desert pe bază de ciocolată. Degustarea a fost făcută de către Nea Marin și familia lui. Banda a mers și surpriza a fost uriașă, fiindcă toate voturile au mers către echipa galbenă.

În finala bătăliei au intrat cei patru concurenți ai lui Florin Dumitrescu: Shift, Patrizia Paglieri, Elwira Petre și Cosmin Natanticu. Fiecare și-a putut alege un ajutor din celelalte echipe și cronometrul a pornit. Fiecare finalist a încercat să dea totul pentru a-i impresiona pe chefii Florin Dumitrescu, pe Cătălin Scărlătescu și pe Sorin Bontea cu un signature dish.

La final, Gina Pistol a ridicat cloșul venit pe bandă și a dezvăluit că farfuria de aur merge la Patrizia Paglieri, fostă concurentă în sezonul 4 Asia Express.

Vă reamintim că în urma câștigului echipei galbene, adică echipa chef-ului Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu au fost puși să se tatueze cu fața lui Dumitrescu.

Lorelei aproape a dat foc bucătăriei

Lorelei a primit de la chef Cătălin Scărlătescu cele mai ”grele” sarcini în ultima zi a competiției.

Ea a trebuit să pună ulei în tigaie, dar cu mare grijă ca nu cumva să păteze rochia cu care a făcut senzație în bucătăria de la Chefi la Cuțite, să facă aluatul de gogoși, să scoată gogoșile din tigaie.

Cătălin Scărlătescu nu a scăpat-o nici măcar o clipă din ochi în tot acest timp, până la un moment dat, când, într-un moment de neatenție, Lorelei a atins tava ținută cu un șervețel pe foc, pentru a scoate gogoșile din tigaie.

Lucrurile au luat o întorsătură la care fosta concurentă de la Asia Express nu s-a așteptat.

Șervețelul care trebuie să absoarbă uleiul din gogoși a luat foc, iar pentru moment toată lumea a avut impresia că sunt șanse mari ca flăcările să se extindă, să cuprindă toată masa de lucru a concurentei.

"Auzi, a luat fost ăsta. Ce crezi că trebuie să fac?", l-a întrebat Lorelei pe chef Cătălin Scărlătescu, după care a luat decizia de a se duce la chiuvetă și a stins focul, acompaniată de țipetele Mariei Speranța, panicată de ce se întâmpla în platou.

Cătălin Scărlătescu a făcut haz de necaj și a afirmat că ar fi fost perfect dacă fosta concurentă de la Asia Express ar găti la fel de bine cum a stins focul.

"I-a luat foc șervețelul ăla, așa cu o nonșalanță și cu un calm debordant, s-a dus, a stins focul, de zici că a lucrat într-o viață anterioară pompier șef. M-am gândit în momentul ăla, zic, Lorelei, dacă ai și găti cum stingi focul, Doamne-Dumnezeule...", a spus Cătălin Scărlătescu.

Cine este Anita, fata căreia îi va fi donat premiul

Premiul obținut va fi donat tinerei Anita Varvara, pasionată de gastronomie și dornică să facă studii de specialitate în acest domeniu.

Înainte de a afla câștigătorul concursului, Gina Pistol le-a adus-o în platou pe Anita, tânăra care va primi premiul de la Chefi la cuțite edițiile speciale.

Tânăra are și o poveste impresionantă: "Mă numesc Anita, fac parte dintr-o familie cu șase copii, iar eu sunt cea mai tânără. De mică am fost implicată cu mama mea în bucătărie, iar la vârsta de 8 ani am învățat să fac sarmale. La vârsta de 15 - 16 ani am văzut ce înseamnă gătitul pentru un număr mai mare de persoane, practic aici mi s-a deschis apetitul pentru zona aceasta de gastronomie. Părinții mei sunt doi oameni modești, pe care îi iubesc enorm. Ei au fost cei care m-au susținut pentru a-mi face viața mai ușoară".

"Pare un copil bun, un copil care își dorește să facă ceva cu viața ei", a spus chef Cătălin Scărlătescu.