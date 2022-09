„Stăteam în taxi de vorbă cu un USR-ist reformat. USR-istul reformat este acea persoană care își pune cenușă în cap și zice am fost un dobitoc. E foarte greu să recunoști că ai făcut o prostie, jos pălăria! Și eu, în tinerețea mea, am fost un dobitoc, am pus și eu botul la tot soiul de păcăleli, am fost și eu tefelist, deci știu cum este, știu cât de greu este să accepți că ai fost ușor păcălit. Asta e rana cea mai nasoală: ce repede m-am dus după fentă!”, a spus Mirel Palada.

Revenind la episodul din taxi, Mirel Palada a făcut următoarele precizări: „Și stăteam de vorbă cu respectivul și venise vorba de secetă. Și el - lucru pe care îl știam și eu - cu grâul nu a fost! Citește știri. România, anul acesta, a făcut cea mai mare cantitate de cereale, de grâu. Narativul este că, din ianuarie, e seceta atât de nasoală, vai ce dezastru este! Ok... Cum am făcut noi grâul cel mai mult din istoria noastră?!”, a zis Palada.

„Nu este un super-hiper mare dezastru. Este mai degrabă nevoia de a pune accentul pe efectele destructive ale schimbărilor climatice”, a mai zis Mirel Palada.

Sociologul Mirel Palada, la „Ce se întâmplă", emisiunea lui Răzvan Dumitrescu

Citește și...

Palada: De ce Rafila și Daea stau bine la capitolul credibilitate

Sociologul Mirel Palada a spus de ce, în opinia sa, Alexandru Rafila și Petre Daea stau bine la capitolul credibilitate ca miniștri.

Alexandru Rafila și Petre Daea punctează, până acum, bine la capitolul credibilitate ca miniștri. Mirel Palada a vorbit despre acest subiect la DC News, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

„Ei nu sunt în domenii care să genereze așa multe resentimente și așa multă tensiune socială. Rafila, de exemplu, este în postura de polițist bun după toate impunerile din timpul pandemiei. (...) Dar trebuie spus că măsurile care s-au luat în România au fost mult mai blânde ca în alte țări. Nu vreți să știți cum a fost în Germania, Franța, Austria, Noua Zeelandă, Rusia, Ungaria. Rafila a venit și a fost exponentul acestei liberalizări, acestei primiri de libertate post Covid”, a spus Mirel Palada.

„Cât despre Petre Daea, este un personaj care se pricepe, care comunică mult mai informal și mai puțin gomos decât ceilalți care vorbesc de nu înțelege nimeni ce vor ei să zică. Ca Traian Băsescu, pe vremea lui, că și el avea felul acesta de a fi gustos în limbaj. Petre Daea știe să vorbească pe limba tuturor, se numește adecvare la registrul lingvistic”, a mai spus sociologul.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că în acest moment nu are în proiect candidatura la Preşedinţia României, dar dacă PSD va considera că ar putea fi candidat, el nu ar avea „nicio problemă legată de o astfel de decizie". „Candidatura la prezidenţiale din partea PSD, a spus foarte clar domnul preşedinte Ciolacu, va fi pe bază de competiţie. Eu nu am în momentul de faţă un astfel de proiect, rămâne de văzut care va fi decizia la nivel politic, eu servesc acest partid. Dacă PSD consideră că eu aş putea să fiu unul dintre candidaţii potenţiali, nu am nicio problemă legată de o astfel de decizie, dar eu cred că trebuie să fim echilibraţi, să aşteptăm timpul să treacă", a spus Alexandru Rafila, într-o emisiune la Antena 3.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News