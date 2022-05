Otilia de la Survivor pune capăt speculațiilor: Nu sunt căsătorită și nu intenționez să mă căsătoresc

Otilia a părăsit competiția Survivor, în urma mai multor probleme de sănătate, pentru care a trebuit să urmeze un tratament destul de serios. Dacă la început s-a confruntat cu o infecție urinară destul de gravă, mai apoi aceasta a aflat faptul că are și ulcer, de la condițiile grele de viață. Chiar dacă a trecut ceva timp de atunci, artista mărturisește că are în continuare grijă mare la ce mănâncă, pentru a nu ajunge din nou de unde a plecat. În exclusivitate pentru Spectacola, aceasta a vorbit despre tot ce a însemnat experiența Survivor pentru ea, dar ne-a dezvăluit și care este statusul relației sale.

"Sunt mult mai bine, în primul rând, din punct de vedere psihic deoarece acum am acces la toate condițiile necesare și am putut să mă țin de regim. Treptat, am început și gust din alte feluri de mâncare, dar nu mă grăbesc. A fost o perioadă dificilă prin care am trecut din punct de vedere al sănătății și nu aș vrea să o iau de la capăt.", a spus Otilia pentru Spectacola.

Ce i-a lipsit cel mai mult Otiliei în junglă

Ca majoritatea persoanelor, cântăreței i-au lipsit foarte mult condițiile de trai de acasă. Totuși, pe lângă acestea, mai există o persoană de care i-a fost dor cât timp a stat în Dominicană.

"Mi-a fost dor de familie, de mama mea, de timpul petrecut cu ea. Mi-a lipsit muzica și căldura pe care o simt atunci când sunt pe scenă (mă bucur că eu am plecat spre Survivor direct de la un concert). Și, normal că mi-a fost dor de condițiile de acasă (de patul meu, de hrană)... dar de acestea nu m-am putut bucura la maximum când am revenit (râde).", ne-a spus ea.

Otilia NU și-ar mai dori să participe la Suvivor

Chiar dacă mulți concurenți s-au arătat a fi extrem de supărați după ce au părăsit această competiție, dorindu-și oricând să se întoarcă, Otilia spune că nu face parte dintre ei și, momentan, vrea să se focuseze pe alte lucruri.

"În momentul de față? Nu! Cred că a fost o experiență din care am avut multe de învățat, care m-a crescut și m-a ajutat să fiu mai puternică, dar momentan vreau să mă concentrez pe muzică.", a continuat aceasta.

Citește continuarea pe SPECTACOLA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News