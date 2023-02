Oreste s-a mutat la țară. Casa cu 5 camere pe care a construit-o, mai ieftină decât un apartament cu 2 camere din București. ”Eram stresat, obosit, nervos”

”Una dintre puținele chestii inteligente pe care le-am făcut în viața mea a fost că am fugit de și din București, mutându-mă la țară. Socrii mei aveau o căsuță la 17 kilometri de București, în satul Fundeni, de unde începe județul Călărași. Am locuit doi ani doar eu cu soția în căsuța mică de povești, a fost superb. Când s-a născut nepotul meu, am decis să lărgim clanul și m-am apucat, împreună cu socrul meu și cu ginerele meu, cu cârca, noi trei și cu niște ajutoare mult mai pricepute decât noi să ridicăm o altă casă ceva mai mare, în aceeași curte. Am vândut un apartament din București și cu nici 60.000 de euro am ridicat o căsuță cu 3 camere la parter și două camere semi-mansardate. Avem o curte de 2.000 de mp, 3 câini, 3 pisici și vreo 30 de pomi fructiferi, din care, desigur, facem tot felul de compoturi și dulcețuri excepționale.

Când am venit acum 6 ani aici, eram plăpând, stresat, obosit, încuiat, nervos, fără niciun simț practic, mi-au trebuit doi ani de trudă cu pământul, cu livada, cu animalele, să simt și să mă bucur și eu de aerul ăsta curat, de liniște și de ritmul total aparte față de București, ca să-mi revin. Acum, vă spun sincer, parcă sunt mai tânăr cu 10 ani” a spus Oreste Teodorescu, într-un filmuleț transmis pe Facebook.

DCNews a mai abordat, cu alte ocazii, viața la sat, din perspectiva celor care aleg ruralul după ce au trăit toată viața în marele urban.

