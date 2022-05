Ordinea artiștilor din finala Eurovision. WRS este ușor dezavantajat

WRS, reprezentantul României, este unul dintre primii artiști care vor urca pe scenă, ceea ce este de obicei văzut ca un dezavantaj atunci când vine vorba de votul publicului.

Orchestra Kalush, reprezentanta Ucrainei, va urca pe scenă pe la jumătatea spectacolului.

Care este ordinea finală a artiștilor din finala Eurovision 2022?

După cele două semifinale, iată ordinea completă a finalei de sâmbătă seara, decisă în urma tragerii la sorți:

Republica Cehă (We Are Domi – „Lights Off)

România (WRS – „Llàmame”)

Portugalia (Maro – „Saudade, saudade”)

Finlanda (The Rasmus – „Izabela”)

Elveția (Marius Bear – „Boys Do Cry”)

Franța (Alvan & Ahez – „Fulenn”)

Norvegia (Subwoolfer – „Give That Wolf a Banana”)

Armenia (Rosa Linn – „Snap”)

Italia (Mahmood & Blanco – „Brividi”)

Spania (Chanel – „SloMo”)

Țările de Jos (S10 – „De Diepte”)

Ucraina (Orchestra Kalush – „Stefania”)

Germania (Malik Harris – „Rockstars”)

Lituania (Monika Liu – „Sentimentai”)

Azerbaidjan (Nadir Rustamli – „Fade to Black”)

Belgia (Jérémie Makiese – „Mis You”)

Grecia (Amanda Georgiadi Tenfjord – „Die Together”)

Islanda (Systur – „Með hækkandi sól”)

Moldova (Zdob și Zdub & Advahov Brothers – „Trenulețul”)

Suedia (Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer”)

Australia (Sheldon Riley – „“Not the Same”)

Regatul Unit (Sam Ryder – „Space Man”)

Polonia (Ochman – “River”)

Serbia (Konstrakta – „In Corpore Sano”)

Estonia (Stefan – “Hope”)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News