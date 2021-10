Orban vorbește despre ANTICIPATE, dacă va fi Cîțu a doua propunere de premier: Să revină cu picioarele pe pământ!

”Categoric se va ajunge la anticipate, dacă Florin Cîţu va fi a doua propunere de premier. Eu nu îmi imaginez cine îl va vota ca premier din Parlament. Cine îl va susţine ca premier va pierde susţinerea alegătorilor. La ora actuală, nimeni nu îl mai vrea pe Florin Cîţu premier. Eu categoric nu aş vota pentru învestirea lui Florin Cîţu. Am făcut şi ieri un apel către actorii instituţionali, în special către preşedinte, să revină cu picioarele pe pământ, să abandoneze acest proiect catastrofal pentru România de a se crampona de o singură persoană. Eu v-am spus, politica trebuie făcută de oameni cinstiţi, de onoare, care au cuvânt, care pun interesul României înaintea interesului personal. Dacă eram în locul lui Florin Cîţu, demisionam din funcţia de premier pentru a debloca criza politică. Asta în septembrie, când a izbucnit criza. Eu am şi demonstrat asta de-a lungul carierei mele. Când mi s-a fabricat un dosar penal, m-am retras din cursa pentru primăria Capitalei. Am şi acceptat ca altcineva să fie premier, ca să contribui la sudarea coaliţiei. Azi am demisionat din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor pentru că sunt mai importante interesele României, principiile democratice şi onoarea decât funcţiile. Funcţiile trec, dar cine e om rămâne om, şi cu funcţie şi fără funcţie”, a declarat Ludovic Orban după ce şi-a anunţat demisia de la Camera Deputaţilor.

”Cea mai gravă greşeală pe care o poate face Iohannis, dar şi conducerea PNL, este să rămână atârnaţi în cuiul de la sediul PSD. Vor fi doar un scalp la centura pieilor roşii. Şi aşa, de la intrarea în viaţa publică a găştii demolatoare, PNL s-a prăbuşit cu 12-13 procente în sondajele de opinie şi cu ceva mai mult în favorabilitate, iar formaţiunile care au crescut sunt PSD şi AUR, adică exact adversarii noştri politici naturali, care au beneficiat din plin de pe urma nebuniilor actorilor politici care vor să impună azi României perpetuarea crizei. Există riscul alegerilor anticipate. Tocmai din acest motiv, în funcţie de modul în care vor evolua procedurile de investire a Guvernului voi lua decizii pentru viitor”, a mai punctat Orban.