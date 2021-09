Orban, după ce Turcan a refuzat ca dezbaterea moţiunii să fie transmisă live la Sibiu: Toate celelalte filiale nu au avut nimic împotrivă

"A fost dorinţa preşedintelui organizaţiei (preşedintele PNL Sibiu Raluca Turcan - n.r.), i-am respectat această dorinţă, toate celelalte filiale nu au avut nimic împotrivă să transmitem live. Speech-urile mele, dezbaterile asupra moţiunii sunt de interes general şi oricine doreşte să urmărească, din punctul meu de vedere, poate să urmărească. Întotdeauna am fost transparent şi deschis către cetăţeni (...). Cât priveşte moţiunea, se va vedea la Congres, sunt destul de optimist că am prima şansă. Oricine mă cunoaşte ştie că sunt un om de cuvânt, care are o carieră în spate, un liberal care s-a bătut în prima linie pentru promovarea ideilor liberale, care nu s-a menajat niciodată în bătălia cu adversarul politic, că sunt un autentic reprezentant al liberalismului, că sunt un lider care a ţinut întotdeauna cont de membrii partidului şi de cetăţeni, i-am ascultat, i-am respectat şi din cauza asta consider că am prima şansă", a declarat Ludovic Orban, scrie Agerpres.

Liderul liberal a spus că, potrivit prevederilor statutare, fiecare candidat la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal se prezintă în faţa fiecărei filiale, în Colegiul Director Judeţean, îşi prezintă moţiunea care este dezbătută, iar până în data de 17 septembrie, fiecare filială prezintă, prin vot secret, dacă susţine o moţiune sau ambele moţiuni.



"O filială nu poate să susţină numai o moţiune, poate să susţină şi ambele moţiuni. Votul la o moţiune nu înseamnă o poziţionare pentru un candidat şi un acord al filialei că acel candidat să poate să candideze la preşedinţia Partidului Naţional Liberal. A fost o dezbatere foarte interesantă în care s-au ridicat probleme de la susţinerea mediului de afaceri, în special a firmelor cu capital autohton până la modul în care este aplicat programul de guvernare în domeniul sănătăţii. Chiar a existat un interes exprimat, mai ales fiind Târgu Mureş un centru universitar şi un centru de excelenţă în domeniul medicinei, să fim mai interesaţi de Ministerul Sănătăţii. De asemenea, au fost probleme ridicate de primari de relaţia cu Guvernul, de descentralizare, de asigurarea cofinanţărilor în special pentru localităţile care nu au bugete suficiente ca să asigure cofinanţarea pentru proiecte cu finanţare europeană, probleme foarte largi. A fost o dezbatere interesantă, sunt legat de PNL Mureş (....) în mod evident, fiecare dintre cel care va fi desemnat delegat la Congres va decide în baza propriilor experienţe, în baza propriului discernământ, ce este mai bine pentru Partidul Naţional Liberal", a arătat Ludovic Orban.



Prezentarea moţiunii preşedintelui PNL a fost transmisă în direct de la Târgu Mureş pe mai multe pagini de Facebook, presa neavând acces în sală.