Orban: Cîțu nu a fost prima mea opțiune la Finanțe!

'Nu am avut niciun fel de informații legate de probleme apărute în spațiul public, nici în discuțiile personale, nici în demersurile legale derulate la învestirea lui ca ministru. Nu poți numi în funcție de ministru pe oricine. Sunt niște verificări care se fac, iar in cazul miniștrilor se fac obligatoriu. Nu am avut discuții suplimentare când a fost numit premier. A fost verificat când a fost numit la Finanțe. Nici Cîțu nu mi-a spus nimic, în nicio discuție de-a lungul timpului. Eu l-am susținut și ca vicepreședinte al partidului, iar ulterior, ca premier.', a declarat Ludovic Orban, în emisiunea "100%", de la Realitatea Plus.

'Florin Cîțu n-a fost prima mea opțiune, cel care a fost prima opțiune a refuzat'

'Nu aveam un vicepreședinte pe probleme economice. În niciun caz nu mi l-au recomandat Alina Gorghiu sau Lucian Isar. Formarea echipei din anul 2017 a fost rezultatul unei campanii la fel de lungi. A fost decizia mea să-l iau vicepreședinte. La finanțe am avut o altă opțiune, normal că m-am consultat cu președintele Klaus Iohannis. Florin Cîțu n-a fost prima mea opțiune, cel care a fost prima opțiune a refuzat. (...) Cițu s-a înscris în octombrie sau noiembrie anul 2016 și a fost susținut pe listele de candidați la Senat din București, propus de Alina Gorghiu, probabil de Lucian Isar, prietenul lui Cîțu.', a mai declarat Ludovic Orban.

Orban: Cîțu NU mi-a spus despre dosare nici în discuții personale, nici în proceduri legale

