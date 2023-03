Oracolul Vedetelor. Paula Seling, despre destin, muzică și divintate

Paula Seling, una dintre cele mai apreciate voci din România, este invitata Georgianei Ioniță, în emisiunea Oracolul Vedetelor, de vineri, 24 martie, ora 19:00. Emisiunea va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News, dar și pe DC News TV.

Georgiana Ioniță: Crezi în destin sau crezi, mai degrabă, că omul își face norocul cu mâna lui?

Paula Seling: „Eu cred în destin. Mai mult decât atât, eu cred în Dumnezeu și cred că întotdeauna El alege întâmplările potrivite pentru noi, atât pe cele frumoase, cât și pe cele mai puțin frumoase. Cele mai puțin frumoase sunt făcute să ne întărească. Niciodată Universul nu ne va da o cruce mai mare decât putem duce. Și dacă ne dă o cruce, înseamnă că trebuie să învățăm ceva din ea. Eu cred în puterea omului de a-și îndeplini destinul, dar cred că poți să te zbați oricât și poți să stai și în mâini, dacă nu există o scânteie divină sau ceva, care să îți înconjoare acțiunile, în așa fel încât să se întâmple. Eu am simțit asta de nenumărate ori, atât profesional, cât și personal.

Profesional, dacă vreți, pentru că personal mai puțin vorbesc. Profesional, cel mai la îndemână exemplu este faptul că de șase ori am încercat să particip la Eurovision, să reprezint țara noastră, și a șasea oară a fost cu noroc. Acum, privind în urmă, în fiecare dintre cele cinci dăți, dacă aș fi ajuns să reprezint România, probabil că nu aș fi fost atât de bine pregătită, cum am fost în 2010, când împreună cu Ovi am urcat pe scena de la Oslo și am obținut pentru România locul trei. Inclusiv ca tehnică vocală, ca maturitate artistică, ca forța de interpretare, pot să spun că în 2010 am surclasat toate celelalte.”

2023 a venit cu vești minunate din partea frumoasei artiste. A anunțat public faptul că familia ei s-a mărit, în urmă cu 6 ani, când a adoptat-o pe micuța Elena.

Pe plan muzical, după ce a încheiat anul 2022 cu turnee sold-out, atât în România cât și Republica Moldova, Paula Seling continuă seria de evenimente cu un turneu național dedicat sărbătorilor pascale (București - Ateneul Român, Turnu Magurele, Onești, Timișoara, Craiova, Oradea, Baia Mare, Iași, Suceava, Târgu Neamț, Brașov), cu concerte în săli de spectacole, cu public numeros.

„Tu nu vezi cerul”



Paula Seling vine, de fiecare dată, cu povești muzicale surprinzătoare, pe care le pune pe note muzicale, așa cum numai artista știe, prin talentul și dăruirea artistică incontestabile. Așa se întâmplă și de această dată cu "Tu nu vezi cerul", o piesă de o sensibilitate aparte, scrisă de Andrei Tudor, care redă o emoție aparte, dincolo de rațiune și orgolii, despre și pentru suflet, ce va face ca publicul să vibreze, să aibă trăiri intense și naturale, chiar de la primele versuri ascultate.

„Așa a conlucrat Universul, cu toate stelele lui”, mărturisește Paula Seling despre întâlnirea ei cu piesa „Tu nu vezi cerul”, o piesă pe care și-a dorit-o enorm și care a ajuns la ea într-un mod divin.

Despre Paula Seling

Paula Seling s-a născut pe 25 decembrie 1978 în Baia Mare. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în 1997, iar apoi Școala Superioară de Jurnalistică din București. A studiat canto și pian.

Paula este trilingvă și vorbește, scrie și compune în franceză, engleză și română. În plus ea mai are performanțe bune și în italiană.

A cântat alături de Al Bano, Anita Doth (solista trupei 2 Unlimited), Tony Hawks și în deschiderea concertelor extraordinare susținute în România de Joan Baez (27 iunie 1997), Chick Corea (9 noiembrie 1998), Michael Bolton (7 iulie 2007), Beyonce (26 octombrie 2007). Împreună cu interpretul Ovi, Paula a reprezentat România la Concursul Muzical Eurovision 2010, unde duetul lor a ocupat locul 3, și la Eurovision 2014, unde s-au clasat pe poziția a 12-a.

