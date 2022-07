Oracolul vedetelor. 20 de întrebări pentru George Tănase.

Îți mai amintești oracolul din copilărie? Toate acele gânduri așternute într-un caiet nemuritor. Secretele „bine ascunse” pe care le împărtășeam cu colegii și prietenii, dar și emoția cu care citeam răspunsurile lor. Noi am „reînviat” acel oracol, dar online. George Tănase a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA.

SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

George Tănase: Cel mai mare vis al meu în copilărie a fost să ajung la Tv. Mă uitam cu o mare admirație la „Vacanța Mare” și visam să pot face și eu asta într-o zi.

SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăsnaie pe care ai făcut-o în copilărie?

George Tănase: Nu am făcut trăsnăi foarte mari în copilărie, am fost un copil ascultător…cel puțin asta aleg să-mi amintesc, restul amintirilor mai puțin plăcute sunt depozitate într-un sac ce stă în beciul minții. Ca orice copil mai plecam de acasă fără să cer voie părinților, mai spărgeam lucruri cu mingea, mă mai băteam cu alți copii. Lucruri normale pentru perioada aia.

SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

George Tănase: Dacă aș putea da timpul înapoi aș pune mai mult accent pe citit. Nu prea m-a atras lectura în copilărie, târziu am descoperit frumusețea cititului. Cred că pentru formarea unui copil cititul e ca apa cu care uzi rădăcina unui copac.

SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

George Tănase: Dacă vorbim de fobii, mi-e frică de șerpi. Dacă vorbim de „celelalte frici”…hmmm…cred că să nu dezamăgesc oameni.

SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

George Tănase: Florin Salam - Șmecherii au luat vacanță. Glumesc. Cred că Michael Jackson - Heal the World

SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil/ haios moment din viața ta?

George Tănase: Niciodată nu știu să răspund la întrebările care încep cu „care e cel mai…”. Au fost situații și situații. De regulă, momentele penibile au devenit haioase mai târziu. Ca să-ți dau totuși un răspuns la întrebare, poate momentul când am căzut într-un râu la o nuntă, de pe un podeț. Eram îmbrăcat în alb. M-am ascuns de părinți cu niște prieteni, undeva la întuneric ca să fumăm. Și prin curtea aceea curgea un pârâu. Nu mă întreba cum am căzut, doar Dumnezeu cel mare știe. Într-o secundă m-am transformat din alb în negru. Nici măcar Michael Jackson n-a reușit performanța asta atât de rapid. Tot ce pot sa-ți spun e că am rămas așa toată nunta. Evenimentul era la 50 km de casă.

SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

George Tănase: Săptămâna asta citesc o carte care se numește Tyll. Este despre viața unui bufon din perioada Medievală care se confruntă cu diferite situații specifice erei: vraci, oameni ultra religioși, regi nebuni, boli incurabile, iar el alege să facă umor într-o societate greu încercată. Mă inspiră mult.

SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

George Tănase: Cel mai inutil talent al meu este să cheltuiesc toți banii pe care îi am la mine într-un timp record. L-am descoperit atunci când am câștigat primii bani, în copilărie, când duceam fier la centrele de colectare și de toți banii câștigați îmi cumpărăm croissante cu abțibilduri.

SPECTACOLA: Care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insulă pustie și de ce?

George Tănase: Pe o insula pustie mi-aș lua așa: ochelari de soare, șlapi și PS-ul. Ochelari de soare pentru că sunt sensibil la lumina puternică, la fel ca fratele Connect-r. Șlapi pentru ca nu suport nisip între degete când am picioarele ude. Iar play station-ul îl iau pentru că, știu, nu e curent, că e insula pustie, dăăă…dar voi fi atât de disperat să mă joc încât voi inventa o modalitate de a produce curent electric pentru a-mi satisface această bucurie puerilă.

SPECTACOLA: Cum arată meniul „perfect” pentru tine și care ar fi alimentul la care nu ai putea renunța niciodată.

George Tănase: Salata boeuf. Pot mânca salată de boeuf la orice oră din zi sau din noapte, în orice lună a anului, în oricare viață trecută sau viitoare. Musai să fie cu franzelă proaspătă.

