OMV Petrom și taxa de solidaritate. Gorghiu: Dacă nu s-a greșit, să se iasă cu argumentele / Fenechiu cere explicații din partea lui Adrian Câciu

Alina Gorghiu, președintele Senatului României, a fost întrebată cu privire la taxa de solidaritate și plata acesteia de compania OMV Petrom:

„S-a lămurit situația între PNL și PSD, legat de OMV Petrom, pentru că mereu când pare că situația este închisă, mai vine câte un comunica prin care cineva se întreabă cine a lăsat această portiță de scăpare. Ați discutat cu colegii?“, a fost întrebată Alina Gorghiu.

„Nu o dată. Evident, titularul acelor modificări și cel care trebuia să se ocupe de modificările la regulament este Ministerul Finanțelor. Noi așteptăm, în continuare, să aflăm ce se întâmplă cu acea taxare pe care statul român trebuie s-o impună OMV Petrom și vom vedea poziția Ministerului Finanțelor, spere eu, foarte curând. Dacă nu mă înșel, chiar din partea Comisiei de Buget Finanțe s-a transmis o comunicare către Minister. Ar fi păcat să nu fim în stare să ne asumăm răspunderea, dacă cineva a greșit, să spună că a greșit, din neștiință, din neputință, motivul pentru care s-a greșit este mai puțin important.

Dacă nu s-a greșit, să se iasă cu argumentele și să lămurim această controversă destul de mare din spațiul public. Ar fi păcat să practicăm aruncatul pisicii de la unul la altul.

La PNL aceste discuții au fost foarte clare, așteptăm Ministerul Finanțelor să lămurească problema, fără să acuzăm pe nimeni. Ne dorim ca românii să înțeleagă care va fi următorul pas“, a spus Alina Gorghiu.

„Dacă s-a greșit, ar trebui să existe și repercursiuni?“, au insistat jurnaliștii.

„Vrem sa vedem prima dată care este concluzia ministerului si in funcție de acest lucru sunt sigură că la nivelul Guvernului se va lua o decizie“, a adăugat ea.

„Marcel Ciolacu vorbea despre o luptă de putere care ar exista în PNL cu dorința ca Nicolae Ciucă să rămână președinte PNL. Există sau nu această luptă în PNL?“, a mai fost întrebată Alina Gorghiu.

„Eu sunt impresionată de preocuparea domnului președinte al Camerei Deputaților pentru ceea ce se întâmplă în interiorul PNL, dar îl liniștesc , nu există niciun fel de dorință a nimănui să dea jos vreun președinte, am înțeles foarte bine ceea ce avem de făcut, am înțeles greșelile pe care le-am făcut în trecutul recent din istoria PNL, iar premierul Ciucă este un președinte respectat în partid , un președinte care nu are niciun fel de provocare de această natură“, a mai spus Gorghiu.

Daniel Fenechiu: Este datoria ministrului Câciu să dea explicații

Senatorul Daniel Fenechiu îi cere, de asemenea, explicații ministrului Adrian Câciu privind ordonanța care a făcut ca „OMV-Petrom să scape de taxă“:

„Dintre toate statele europene, România are cea mai defectuoasă aplicare a Regulamentului european 1854, lăsând OMV-Petrom în afara ariei de taxare. Ministerele de Finanțe ale altor state europene au aplicat soluții care au avut în vedere interesul bugetului țării respective. Aflăm din presă ce au făcut alte state: Cehia a introdus în legea ei coduri CAEN suplimentare, pentru a nu lăsa nicio portiță de scăpare, iar state mai avansate precum Germania, Franța sau Olanda nu au trecut niciun cod de activitate.

În România, Ministerul de Finanțe a aplicat soluția neinspirată a scrierii în ordonanță a unor coduri CAEN care au făcut ca OMV-Petrom să scape de taxă. Recentele încercări ale PSD de pasare a vinei la Ministerul Energiei nu o să aducă bugetului miliardele pe care OMV-Petrom le datorează. Ordonanța românească are nevoie de o corecție, pentru ca profiturile excedentare obținute de companiile energetice în ultimul an să fie taxate conform recomandărilor europene. Este datoria ministrului Câciu să dea explicații pentru modul în care arată ordonanța și să aducă modificările care se impun“, a scris Daniel Fenechiu pe Facebook.

