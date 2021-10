Omul cu 9 vieţi. A sărit de la 30 de metri în gol, dar a scăpat doar cu mâna ruptă. "Tot spunea că vrea să moară. Dumnezeu a avut alt plan"

"Aam auzit o bubuitură mare şi la început nu am crezut că e vorba de un om", a declarat Christina Smith, unul dintre martorii la incident. Un bărbat de 31 de ani era, de fapt, cel care căzuse peste o maşină. El picase de la o înălţime de aproximativ 33 metri (100 ft), scrie The Sun.

"Geamul din spate al maşinii a explodat pur şi simplu. Apoi tipul ăsta s-a ridicat, a sărit efectiv, şi a început să ţipe. Braţul lui era întors. Am fost şocată, m-am simţit de parcă eram într-un film. Iar bărbatul ne întreba pe noi ce s-a întâmplat. I-am zis că a căzut. Şi mă gândesc acum că l-a ajutat, poate, că avea o jachetă ceva mai pufoasă pe el", a mai spus femeia.

VEZI VIDEO AICI.

Bărbatul a fost dus la spital în stare critică, conform purtătorului de cuvânt de la Spitalul Jersey City, Kimberly Wallace-Scalcione.

Martorii spun că bărbatul, care refuză să îşi decline identitatea şi să coopereze cu autorităţile, nu lucrează în clădirea din care a căzut.

"A vrut să moară. Asta a vrut. Dar Dumnezeu a avut altceva în plan pentru el. A căzut prin plafonul maşinii, apoi s-a mişcat şi a căzut pe trotuar. Încerca să se ridice, dar oamenii nu îl lăsau, îi spuneau că nu ştie cât e de rănit. Aşa că a stat acolo până au venit poliţia şi ambulanţa, dar el tot spunea să îl lăsăm în pace, că vrea să moară.

Poliţia a pornit o anchetă, dar nu consideră că au existat circumstanţe suspecte.

Incident bizar în iunie. Un bărbat a aruncat canapeaua pe geam şi era să îşi omoare vecina

Mesut D., un bărbat care locuiește în zona rezidențială Uskudar din Istanbul, a încercat să scape de vechea canapea aruncând-o pe fereastră și a fost la un pas să-și ucidă vecina.

Bărbatul a aruncat canapeaua veche de la fereastra apartamentului de la etajul trei. Cu câteva momente înainte însă, din bloc ieșise o femeie.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum femeia a fost la un pas să fie strivită de vechea canapea a lui Mesut D.

În timp ce obiectul de mobilier s-a făcut bucăți, vecina sa, speriată, i-a făcut semne sugestive cu mâna și în cele din urmă, s-a îndepărtat.

Mesut D. a spus pentru site-ul de știri DHA, citat de Daily Mail, că 'am cumpărat o canapea nouă. M-am uitat și nu era nimeni în fața blocului. M-am gândit că e în regulă să arunc canapeaua veche pe geam. Vecina mea a ieșit din bloc chiar când am aruncat canapeaua. Aproape că a căzut peste ea. S-a speriat. Și eu am fost șocat când am văzut-o că iese dintr-o dată din bloc. A avut noroc. Putea să moară. Am fost aproape un criminal.