Omar El Sawy, noul transfer de la Rapid Bucureşti, a refuzat Farul Constanţa: Nu contează doar să se pună echipele de acord

"Au fost două cluburi care îl voiau pentru Omar, Farul Constanța și Rapid București. Din partea clubului, am considerat varianta Constanța mai atractivă, însă în cazul unui transfer, nu este suficient ca echipele să se pună de acord, trebuie luată în calcul și părerea jucătorului.

Pentru academia noastră, jucătorul este pe primul loc, așa că i-am ascultat părerea, iar acesta, după ce s-a consultat cu familia, a spus da ofertei Rapidului. Pe lângă faptul că este un talent fotbalistic, Omar este și un tânăr respectabil. Îi dorim mult succes și în acest demers!", a spus președintele de la Miercurea Ciuc, Zoltan Szondy, potrivit Liga2.prosport.ro.

Echipa de fotbal FC Rapid a anunţat, vineri, transferul mijlocaşului cu origini egiptene Omar El Sawy, de la formaţia din Liga a II-a, FK Csikszereda.



El Sawy este component al naţionalei României de U19 şi câştigător al Ligii Elitelor U19 cu FK Csikszereda.



"Este o onoare extraordinară să reprezint acest club. Nu am cuvinte să descriu cum mă simt în acest moment. Este primul meu transfer în adevăratul sens al cuvântului. Faptul că reprezint această echipă mă bucură foarte tare. În urmă cu un an, tot pe 19 mai, chiar pe acest stadion, câştigam Cupa Elitelor cu fosta mea echipă. Ţin minte cum m-am simţit atunci când am intrat pe teren şi am văzut acest stadion impresionant. Nu sunt adept al credinţei conform căreia Universul îţi transmite semne, dar faptul că semnez cu Rapid în aceeaşi zi în care am marcat şi am câştigat Cupa este o coincidenţă frumoasă. Cu siguranţă voi da totul pentru suporterii Rapidului şi pentru acest club. Este un loc extraordinar în care poţi evolua. Proiectul pe care îl urmează această echipă este unul progresiv. Vreau să fac parte din acest proiect. Îmi doresc să ajut Rapidul să ajungă campioană şi să ajungă în Champions League. Când am primit oferta din partea clubului am simţit o mare bucurie. Chiar dacă am stat să analizez această decizie, nu am vrut să mă grăbesc, cu inima eram deja aici", a declarat Omar pentru fcrapid.ro.

