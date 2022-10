”Olanda joacă rolul polițistului rău!” Năsui, motivul pentru care spune că România nu va intra în Schengen / video

Claudiu Năsui, vicepreședinte USR și deputat de București, a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu la DC News și DC News TV. Discuția s-a îndreptat și către aderarea României în Schengen și blocajul Olandei.

„Olanda joacă rolul polițistului rău”, a spus Claudiu Năsui. Întrebat „cine a pus-o să joace acest rol”, Claudiu Năsui a spus: „Și ceilalți. Comunică între ei. Politica la nivel european există.”

„Dacă mă întrebați pe mine, sursa e reprezentată de Legile Justiției. Uniunea Europeană a negociat niște legi ale justiției, primele puse în dezbatere publică de către Ministerul Justiției, sub conducerea domnului Predoiu, care erau foarte ok. După, au intervenit numeroase modificări la nivelul Ministerului. A fost trimisă o altă variantă la Parlament decât cea agreată în Comisie”, a spus Claudiu Năsui.

„Nu e vorba de criminalitate, care în Europa e mai mare decât în România. Problema e legată de o justiție care să fie controlată de politic. E un lucru de care și mie îmi e frică în mod real”, a adăugat Claudiu Năsui.

„Eu cred că nu o să intrăm în Schengen”, a zis deputatul.

„Eu am pus pariu că nu vom intra vreodată, având alte temeri în spate. Sper să pierd pariul. Consider că multe lucruri care se spun public sunt pretexte, pentru că politicienii sunt maeștri în a oferi pretexte palpabile. Sper să nu am dreptate și să intrăm în Schengen”, a zis și Răzvan Dumitrescu.

Amintim că Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, a adoptat, marţi, 18 octombrie, cu o largă majoritate, o rezoluţie nonlegislativă în care îndeamnă statele membre să permită României şi Bulgariei să adere, fără întârziere, la spaţiul Schengen.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a declarat deschis susținerea pentru aderarea României la Schengen, în timpul vizitei din această vară în România, la baza Mihail Kogălniceanu. „Dorim ca acest dosar să progreseze, să avanseze. De atâţia ani încoace Franţa este alături de România”, a spus Emmanuel Macron.

Premierul olandez Mark Rutte a declarat, joi, în Parlamentul de la Haga, că România și Bulgaria nu sunt pregătite să adere la Spațiul Schengen, pentru că trebuie actualizate evaluările MCV, precum și cele privind Sistemul de Informații Schengen. A spus că nu are nimic împotriva aderării celor două țări la Schengen, doar că acest lucru trebuie să se întâmple „când sunt gata”.

