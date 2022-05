Octavian Berceanu îl atacă pe primarul Ciprian Ciucu: "E un depozit ilegal! Ceva banal?"

"Incendiu la un depozit ilegal al ADP S6! Ceva banal? Au ars niste frunze la suprafață și lemnele de ascunse sub alte deșeuri.10.000mc X 100 euro/MC = 1.000.000 euro. În București sunt tăiați anual zeci de mii de arbori de unde rezultă peste zece mii de metri cubi de lemn fara documente de proveniență și ulterior vânduți la negru cu 100 de euro metrul cub. În realitate, în sectoarele Bucureștiului și nu numai, toaletarea arborilor sau tăierea lor definitivă este o afacere care pune pe piață lemn de la negru. Lemnul nu apare înregistrat nicăieri, Garda Forestiera se face că nu vede camioanele cu lemne livrate noaptea prin oraș, afacerile merg bine.Pare o afacere mică, însă funcționează la scara mare! O firma de exploatări forestiere care lucrează legal are intre 10 procente profit, adică face maxim 100.000 euro după un an de munca grea. La ADP profitul e tot ce încasează din vânzarea la negru, cum altfel, pentru că salariile, utilajele, transportul, totul este platit de bucureșteni, iar profitul este împărțit între funcționarii publici. Un astfel de depozit fantoma funcționează și în S3, gata să se aprindă in orice clipa," a scris Octavian Berceanu pe contul său de Facebook.

Ciucu: "Nu pot rezolva ce au depozitat alții 12 ani"

Simțindu-se lezat, primarul sectorului 6 a reacționat la scurt timp. Acesta spune că nu poate gestiona o situație care durează de peste 12 ani.

"Am închis depozitul ilegal al ADP de mai mult timp. Pentru acuratețe, aici este un teren privat. S-au depozit deșeuri ilegale în ultimii 12 ani. Iar eu l-am oprit și am dispus mutarea acestora. Inagineaza-ti, Octavian, 12 ani. Nu le-am putut muta peste noapte, costul este imens. Acolo au avut loc defrișări ilegale și materialele vegetale provenite au fost adăugate de curând. Acolo au luat foc. Ma ocup și de asta, dar nu pot rezolva dintr-o data ce au depozitat alții 12 ani. Repet, costul este uriaș. Acum suntem în proces de achiziționare a unor utilaje care sa permită tocare materialului vegetal," a răspuns Ciprian Ciucu.

