Operațiile estetice capătă tot mai multă popularitate. În ultima vreme, tot mai multe femei se înghesuie să își transforme ochii precum ai felinelor. Intervenția estetică presupune alungirea ochilor, iar vedetele au fost cucerite de acest look. Bianca Drăgușanu este una dintre vedetele care au apelat la o astfel de intervenție estetică.

Dr. Diveică: Anatomia și fiziologia ochiului este total diferită de cea a pisicilor

Am stat de vorbă cu Dr. Daniela Diveică, chirurg estetician, care ne-a explicat ce presupune această operație, care sunt avantajele, dar și care sunt riscurile.



”Presupune exact ce spune și titlul: ochi de pisică. Noi nu intrăm în categoria acestor tipuri de mamifere (râde – n.r.). Trecând într-un palier mai serios, nu este o intervenție cu care sunt de acord neapărat pentru că anatomia și fiziologia ochiului este total diferită de cea a pisicilor. Sunt niște repere de care ținem cont, sunt niște măsurători foarte exacte când avem nevoie de cantopexie - pentru că, de fapt, denumirea științifică a intervenției se numește cantopexie - în momentul în care ridicăm puțin colțul extern al ochiului. Dar această intervenție are niște indicații foarte stricte… În momentul în care pleoapa inferioară, conjunctiva, este destul de laxă, în momentul în care colțul intern al ochiului este mult mai sus decât colțul extern al ochiului, așadar nu ne putem juca cu această intervenție ca să părem ca niște pisicuțe”, a explicat Dr. Daniela Diveic, pentru DC News.

Pe lângă look-ul inedit, această transformare vine și cu o serie de avantaje și dezavantaje.

”Primul dezavantaj este că îți îngustează câmpul vizual. De exemplu, dacă încercăm să tragem efectiv de colțul extern al ochiului o să vedem că, evident, câmpul vizual este mult mai mic decât la ochiul la care nu facem această manevră. Avantajele, din punctul meu de vedere, sunt temporare pentru că este o modă. De câțiva ani se practică această intervenție și la fel de repede cum a apărut, la fel de repede va și dispărea”, spune medicul.

”Nu doar ochii se transformă odată cu trecerea timpului, ci întreaga față”

Potrivit medicului, în timp, întreaga fizionomie umană se modifică, astfel că orice intervenție chirurgicală la nivelul ochilor trebuie să fie calculată bine.

”Nu doar ochii se transformă odată cu trecerea timpului, ci întreaga față. Dacă la început avem fizionomia sub forma unui triunghi cu vârful în jos și cu baza în sus, odată cu trecerea anilor, triunghiul se inversează, ajunge vârful în sus și baza în jos. Se întâmplă acest lucru din cauza, în primul rând, a absorbției osoase. Osul, cu timpul, începe să se resoarbă, nu mai are același volum ca la 15-20-25 de ani, tot țesutul moale, toate compartimentele de grăsime care sunt la nivelul feței cu timpul se supun legii gravitației și automat totul are o tendință de a coborî, iar ochiul va părea mult mai trist, va părea un pic adâncit în orbite. De aceea sunt tratamente și intervenții chirurgicale care ne ajută să stopam un pic acest lucru”, mai spune dr. Diveică.



Mai mult, dr. Daniela Diveică spune că zona ochilor este cea mai delicată, atunci când vorbim de intervenții estetice sau de proceduri de întinerire. Asta pentru că pielea este extrem de subțire. Aceasta recomandă îngrijirea pielii și prevenția ridurilor, care pot întârzia cu succes nevoia de operații estetice.



”Zona ochilor este o zonă extrem de delicată pentru că, în primul rând, are cea mai subțire piele de pe toată suprafața corpului. Ar trebui să avem în paleta noastră de îngrijiri, tratamente minim invazive ca să ajungem cât mai tardiv la cele chirurgicale, la cele invazive. Începem, în primul rând, cu o hidratare foarte bună a acestei zone pentru că, fiind atât de subțire, va avea tendința să se rideze foarte repede și, cu cât ridurile apar mai precoce, cu atât sunt mult mai greu de corectat chiar și chirurgical. Să le sistematizam un pic, ar fi trebui să avem o bună hidratare a pielii din jurul ochilor, să folosim un pic de botox în momentul în care apar ridurile denumite popular “laba gâștii”, cele care apar la coada ochilor atunci când râdem cu toată inima, iar în momentul în care pielea în exces își spune cuvântul, la nivelul pleoapelor, apelăm la intervenția chirurgicală denumita blefaroplastie, superioară sau inferioară, în funcție de necesitate”, explică medicul.

Umplerea tâmplelor - operația la care se presupune că a apelat Jennifer Lopez



O altă intervenție care creează isterie zilele acestea este umplerea tâmplelor. Se zvonește că Jennifer Lopez ar fi apelat la această intervenție. Dr. Diveică spune că această intervenție este destul de solicitată și utilă, mai ales în cazul persoanelor care se confruntă cu pierderea volumului tâmplelor, din cauza vârstei.

”Intervenția presupune exact cum spune și denumirea, se umple zona tâmplelor. Scopul este exact de a preveni ceea ce spuneam mai devreme, resorbția osoasă. Odată cu trecerea timpului, oasele se resorb, nu mai au același volum, aceeași densitate și putem observa, mai ales la persoanele trecute de o anumită decadă, denumirea populară, să-i zicem, “peanut head” , în care tâmplele sunt mult mai concave, iar restul feței are un alt volum. Pentru a evita acest aspect, se folosește acidul hialuronic pentru a reechilibra volumele de la nivelul feței astfel încât se obține și un ușor efect de lifting al codiței sprâncenelor. Recapătă alt volum și totul devine proporțional la nivelul feței”, explică medicul.

Beneficii și riscuri

”Beneficiile sunt o față mai întinerită, un volum natural al feței, și poziționat în locul care trebuie. Riscurile sunt strict legate de tehnică. Zona tâmplelor este foarte delicată ca și anatomie pentru că sunt multe vase de sânge și foarte mulți nervi și injectarea trebuie făcută de către un specialist care cunoaște foarte bine anatomia zonei și care să-și ia toate masurile de siguranță. De regulă, această zonă se umple cu acid hialuronic cu ajutorul canulei. Canula e un ac mai lung care nu are vârf”, mai spune dr. Diveică.

