Ochelarii VR Apple ar urma să cântărească sub 150 de grame, de 3 ori mai puțin decât competiția

Conform The Verge, greutatea scăzută, mai mică decât un iPhone (164 grame), ar putea ajuta utilizatorii să poarte dispozitivul pentru perioade mai îndelungate. Prin comparație, Oculus Quest 2 are 503 grame, HoloLens 2 al Microsoft are 645 grame, iar Valve Index are 809 grame.

Din nefericire pentru pasionații de realitate virtuală, Apple nu ar urma să lanseze sistemul în acest an. Numele de cod al dispozitivului este „N301” și ar putea să aibă display-uri la rezoluție 8K, tehnologie de urmărire a ochilor și mai mult de 12 camere care pot ține cont de mișcările mâinilor și care pot filma imagini redate apoi în interiorul device-ului.