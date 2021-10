Oana Zamfir, replici cu Roman de la PNL: Haideți cu mine pe stradă!

„Oamenii care vin acum și spun că de vină sunt PNL și Iohannis au dat jos Guvernul. Le-a reușit! Acum, rațional, cum am făcut noi în 2019, am dat jos Guvernul Dăncilă și am venit și am spus vrem să instalăm guvernul liberal. Și l-am instalat. Normal ar fi ca cei care au dărâmat acest guvern să vină să construiască”, a spus, luni seară, la Antena 3, Roman, acesta făcând referire la „responsabilitate”.

„Aici deja, domnule Roman... Ștergeți-vă din vocabular niște cuvinte. Ștergeți responsabilitate! Nu-l mai rostiți, pentru că enervați oamenii! (...) Dacă aveați responsabilitate, veneați cu alt premier decât Cîțu. Care este responsabilitatea dumneavoastră față de oameni?! Nu prețul gazului?! Eu vă întreb care e acum responsabilitatea față de oameni?”, a intervenit Oana Zamfir, prezentă de asemenea în emisiunea lui Mihai Gâdea.

„Și Orban a stat premier în pandemie, când toți se uitau la sondaje, și guvernul liberal a stat în pandemie, când toți se uitau la sondaje, și, da, dacă cineva a fost responsabil în țara aceasta, am fost noi, liberalii! Da!”, a zis Roman.

„Domnule Roman, nu ați fost cu responsabilitatea față de oameni. Unde am ajuns cu pandemia? Unde am ajuns cu criza financiară? Unde am ajuns cu gazele? Vreți să mergem împreună pe stradă, domnule Roman, și le spuneți oamenilor că ați stat la putere de responsabili ce sunteți? Și eu le spun că stați pentru ciolan”, a mai spus Oana Zamfir.

Schimbul de replici dintre cei doi a continuat.

Amintim că preşedintele Klaus Iohannis a anunţat luni, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare pentru soluţionarea crizei politice, că a decis ca Dacian Cioloş să fie nominalizat pentru postul de premier. Liderul USR, Dacian Cioloş, a transmis, după anunţul preşedintelui Klaus Iohannis privind desemnarea sa pentru a forma noul Guvern, că este onorat şi pregătit să îşi asume responsabilitate guvernării şi să înceapă negocierile cu celelalte partide. Decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş drept candidat la funcţia de prim-ministru a fost semnat de președinte.