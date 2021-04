Oana Roman, revoltată pe Marius Elisei. Fiica lor, Iza, l-a dat de gol că are o nouă iubită: Îi e frică. Nu vrea să ne mai vedem

Oana Roman și Marius Elisei au surprins pe toată lumea după ce și-au anunțat divorțul. După ce au semnat actele la începutul anului, Marius Elisei se pare că și-ar fi găsit o altă iubire.

Oara Roman a vorbit despre fostul soț și a recunoscut că nu-i place comportamentul pe care bărbatul îl are, mai ales în ceea ce o privește pe Iza, fiica lor.

Potrivit spuselor vedetei, Iza ar fi fost cea care i-ar fi spus că tatăl ei are o nouă relație și a mărturisit că în momentul în care a aflat nu a avut nicio reacție, dar ideea că bărbatul nu va mai petrece atât de mult timp cu fiica ei o deranjează pe vedetă, mai ales că deja a existat un refuz din partea lui Marius Elisei.

"A refuzat-o pe Iza. Îi e frică"

"A refuzat-o pe Iza, că doar nu îl chemam eu, că eu nu mai am nici o treabă. Iza și-a dorit foarte mult ca el să vină în vacanță. I-am zis "Uite, acum, când am hotărât să plecăm, că e ziua mea, Iza și-a dorit foarte mult să vii și tu. Fă chestia asta pentru ea".

A zis că nu vine. Nu mi-a dat nici o explicație. Și astă-seară a zis tot nu. Eu cred că el are pe cineva. Iza a zis că are mai multe, dar ea e copil, glumește. Și în final a zis că are.

I-am zis că trebuie să existe momente în care să mai fim și noi doi cu ea. Să mai mergem la un restaurant, la o masă. Vine, stă cu ea, nimic de reproșat. Dar să fim noi amândoi și Iza nu vrea. În ultima vreme nu prea mai vrea să ne vedem. Acum mama e plecată, că înainte îl deranja mama. Dar tot nu vrea să vină. Probabil că îi e frică să nu își strice această relație", a povestit Oana Roman, la Xtra Night Show.