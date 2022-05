Oana Roman, „mesaj pentru frustrate”. Vedeta s-a certat cu fanii pe Instagram

"Tocmai am postat o poză fără filtre și fără machiaj și bineînțles că s-au găsit doamne și domnișoare care au zis ca poza este modificată. (...) Cu sunet vă rog. Mesaj pentru frustrate."

Vedeta s-a lăudat în dimineața cu „moștenirea genetică”.

„Probabil ca nu este cea mai instagramabila poza dar am vrut sa o postez ca dovadă că se poate și fără filtre și fără machiaj, la 46 de ani. E o moștenire genetica bună, produse de skincare de calitate și o procedura pt ten minim invaziva dar ale cărei rezultate vor apărea de abia peste 1 luna.”, a notat Oana Roman la descrierea pozei.

Cu ocazia zilei de 1 mai, Oana Roman a dezvăluit ce altă importanță aparte mai are sărbătoarea, în trecutul ei.

„Astăzi pentru mine e o zi de bucurie, de renaștere și de recunoștință eterna. Azi sunt 8 ani de când m-am născut a doua oară. Am trăit atunci cea mai mare cumpănă a vieții mele și sunt recunoscătoare pentru șansa de a fi trecut cu bine. Am avut îngeri păzitori și un doctor cu mâini divine care m-au salvat. Am simțit atunci cumva la propriu puterea Divinității și împlinirea de a fi avut alături un soț care m-a vegheat și îngrijit clipa de clipa, deși avea în grija și un copil de 2 luni jumate acasă.”

„Cred ca asta este definiția bărbatului și soțului care știe, poate și vrea sa-ți fie aproape în cele mai grele momente. M-a susținut, m-a ajutat, m-a ținut de mana, m-a hrănit, m-a spălat, mi-a schimbat pansamentul și m-a mângâiat la propriu și la figurat. Deși eram dărâmata și aratam ca o stafie m-a iubit la fel de mult și m-a făcut sa ma simt femeie, deși practic eram o epavă!”

„Am stat 5 zile pe un pat de reanimare și mi-a fost alături mai ales ca nu a fost lângă mine nimeni altcineva. Nici părinții nici "prietenii". Doar el și Catinca. În rest a fost un gol imens în jurul meu. Un gol care m-a marcat profund și pe care nu am mai dorit sa-l umplu apoi cu nimeni în afara de el. Chiar dacă apoi am avut noi probleme pana la urma am înțeles ca doar împreună vrem sa mergem pe drumul vieții”, a scris Oana Roman pe Instagram, la începutul lunii.

