Oana Cambera, REPER: Oamenii care locuiesc în București-Ilfov au o durată de viață mai mică cu 4 ani din cauza poluării /video

Oana Cambera a subliniat gravitatea problemelor legate de poluare, menționând că acestea nu sunt doar o chestiune de mediu, ci și de sănătate publică: "E mai mult decât o inițiativă pe care o avem, aceasta legată de poluare. Toată lumea trebuie să înțeleagă că e vorba de sănătatea noastră. Oamenii care locuiesc în București-Ilfov au o durată de viață mai mică cu 4 ani. Centura verde nu este primul proiect pe care am lucrat, am început de fapt în 2021 cu proiectul pentru calitatea aerului, proiect care a fost adoptat de Senat prin vot, mai are doar un singur raport la Comisia de Mediu. Sper să îl deblocăm de acolo, iar în cadrul dezbaterilor pe proiectul acesta, am avut dezbateri cu medici foarte pregătiți, de la toate specialitățile".

"S-a demonstrat că există risc de cancer, de accidente vasculare cerebrale pe toate segmentele de vârstă, în special la copii și la femei, care sunt mai predispuse pentru aceste afecțiuni în legătură directă cu poluarea", a mai adăugat aceasta.

Oana Țoiu a adăugat că lupta împotriva poluării este, de asemenea, o luptă împotriva diferitelor grupuri de interese care vor să utilizeze politica în avantajul lor personal: "Este o luptă între diverse grupuri de interese. Sunt unii care vor să folosească politica pentru ei înșiși și ai lor și suntem noi, câțiva, care vrem să folosim politica pentru niște mize publice, care de mult timp au soluții, dar n-au avut și putere publică lângă ele".

În legătură cu deficitul de spații verzi din București, Oana Cambera a dezvăluit că orașul se confruntă cu cel mai mare deficit din acest punct de vedere: "Avem cel mai mare deficit de spațiu verde în București. Nu avem nici 20% din cât ar trebui să avem, adică norma obligatorie impusă. Câteodată se făcea o mare prezentare, despre pădurile transformate în pădure-parc. Dar de fapt era pădure-parc pentru a fi asfaltată, pentru a mai pune câte un chioșc".

